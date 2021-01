Harry Styles presenta el videoclip de ‘Treat People With Kindness’ por sorpresa en año nuevo (no había sido anunciado previamente), otro single oficial ya de “Fine Line”, el segundo álbum solista del ex One Direction.

Así pues, ‘Treat People With Kindness’, tema compuesto por Harry Styles, Jeff Bhasker e Ilsey Juber y producido por Jeff Bhaskeres, es desde ya el sexto single de su último trabajo “Fine line”, uno de los discos de mayor éxito de este año pasado en el mundo, a pesar de que se publicó a finales del 2019.

El vídeo musical, con dirección de Ben y Gabe Turner, cuenta con Harry Styles compartiendo protagonismo con Phoebe Waller-Bridge (creadora y actriz inglesa de la serie “Fleabag”). Se recrean escenas características de los viejos programas musicales de los años 60’s, en blanco y negro, en el que tanto él como su partenaire utilizan un vestuario similar de traje de chaqueta blanco, chaleco de rombos a juego (piezas de Gucci creadas por Alessandro Michele), e invierten los tradicionales roles masculino y femenino a la hora de bailar.

‘Treat People With Kindness’ sigue a ‘Lights Up’, ‘Adore You’, ‘Falling’, ‘Watermelon Sugar’ y ‘Golden’ (en ese orden de publicación), como singles de “Fine Line”. Un álbum que acaba de cumplir su primer año de vida en el mercado discográfico y así lo comenta Harry Styles en redes sociales: “Fine Line cumple un año. No podría estar más agradecido a todos vosotros por encontrar nuevas maneras de cambiar mi vida continuamente. Gracias por escucharme y por todo lo demás. Siempre os querré pero especialmente hoy”. Ha recibido tres nominaciones en los Premios Grammy 2021: “Mejor Álbum Vocal Pop”, “Mejor Interpretación Pop Solista” por ‘Watermelon Sugar’ y “Mejor Video Musical” por ‘Adore You’.

La gira de presentación del disco, “Love on tour”, se ha vuelto a posponer una vez más, en este cas de manera indefinida, en sus fechas en Europa (incluido Madrid) por las circunstancias sanitarias del Covid-19.

Letra de ‘Treat people with kindness’ de Harry Styles

[Intro]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Verse 1]

I’ve got a good feeling

I’m just takin’ it all in

Floating up and dreamin’

Droppin’ into the deep end

[Pre-Chorus]

And if we’re here long enough

They’ll sing a song for us

And we’ll belong

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Verse 2]

Giving second chances

I don’t need all the answers

Feeling good in my skin

I just keep on dancin’

[Pre-Chorus]

And if we’re here long enough

We’ll see it’s all for us

And we’ll belong

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Bridge]

And it’s just another day (And it’s just another day)

And if our friends all pass away (Oh-oh, oh-oh)

It’s okay (It’s okay, it’s okay)

It’s okay (It’s okay, it’s okay, yeah)

Hey!

Here we go now

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Outro]

All we ever want is automatic all the time

All we ever want is auto, auto all of the time (x2)

Maybe, we can (All together now, one more time)

Find a place to feel good (Oh yeah)

And we can treat people with kindness (Just a little bit of kindness)

Find a place to feel good (Ow)