Cruz Cafuné y Maikel Delacalle presentan ‘TLC’, su colaboración en la que rinden homenaje al mítico grupo de los 90’s, acompañado del siguiente videoclip. El tema está incluido en su reciente EP “Visión Túnel”.

‘TLC’ de Cruz Cafuné con Maikel Delacalle, ambos cantantes canarios, cuenta con producción Lex Luthorz, Dano, Kiddo Manteca y Yellow Boys. Esta canción habla de desamor, pero también hace referencia al clásico grupo norteamericano TLC, el trío de R&B de mujeres que nos dejó populares temas en la década de los 90 como ‘No Scrubs’ o ‘Waterfalls’.

El vídeo músical corre a cargo de Warm Film Studio y en él ambos artistas cantan con el mar de fondo de las islas Canarias con mucho baile, piscina y nubes de fondo.

“Visión Túnel”, el nuevo EP de Cruz Cafuné se lanzó el pasado mes de diciembre con un concierto en streaming y contando con productores como El Secreto, Choclock, Ellegas, Dano o Lex Luthorz, entre otros. Se compone de 8 canciones y 2 colaboraciones, siendo ‘Beast Mode’ la otra junto al también canario We$t Dubai. Cruz Cafuné lanzó anteriormente a ‘TLC’ de este EP otras dos canciones: ‘Ghostéame’ en octubre y la que da título al disco en noviembre (con un videoclip en el que le podíamos ver acompañado de diferentes artistas y boxeadores, muchos de ellos canarios).

Carlos Bruña (alias Cruz Cafuné) es uno de los grandes representantes del trap canario. Este nuevo EP (que ya suma más de 5 millones de plays en plataformas digitales) llega tras la publicación de su mixtape “Moonlight922” el pasado mes de febrero.

Letra de ‘TLC’ de Cruz Cafuné & Maikel Delacalle

[Intro]

Yeah-yeah

Delacalle, Cruzzi

922-928

Descanse en paz Left Eye

[Estribillo: Cruz Cafuné]

Dijiste que esto es lo mejor para los do’

Tenías razón cuando dijiste que esto es lo mejor para los do’

Pero hazme un favor, baby

No me hables de ese man, el man solo me sustituye a mí

Para poderte olvidar estoy con tres igual que TLC

No me hables de ese man, el man solo me sustituye a mí

Para poderte olvidar

[Verso 1: Cruz Cafuné]

To’as las noches me mentí (Eeh)

Fui pa’l strip, ey (Yeah)

Gasté mil con una piba que esa noche conocí

No te escribí, no te escribí (No, no)

Dije que ya te había olvidado y no era así

Me fui pa’l Pris, no sé de ti, mejor así

Voy en Zodiac con tres novias, joes y gin, ¿eres feliz?

Dime, ¿eres feliz?

Ahora que tu segundo es tu primero y me dijeron que es un ruin

[Estribillo: Cruz Cafuné y Maikel Delacalle]

¿Y si esto es lo mejor para los dos?

Tenías razón cuando dijiste que esto es lo mejor para los dos

Pero hazme un favor, baby

No me hables de ese man, el man solo me sustituye a mí

Para poderte olvidar estoy con tres igual que TLC

No me hables de ese man, el man solo me sustituye a mí

Para poderte olvidar

[Verso 2: Maikel Delacalle]

No, no quiero hablar contigo

El tiempo yo no he perdido

Dejémoslo en el olvido

No me hables de ese tipo, que él no te sabe tocar

Cuando estabas conmigo no querías ni terminar

Así que ni me tires, tú con ese

Yo hago todo lo que me apetece

Ese bobo a mí no se parece

Tienes todo lo que te mereces, uh yeah

Mami, yo ya no te quiero pa’ mí

Con él te tardas en llegar, conmigo parecías un tsunami, uh yeah

[Estribillo: Cruz Cafuné, Cruz Cafuné y Maikel Delacalle]

¿Y si esto es lo mejor (Mejor), para los dos? (Para los dos)

Tenías razón cuando dijiste que esto es lo mejor (Mejor), para los dos (No, no, no, no)

Pero hazme un favor, baby

No hables de ese man, el man solo me sustituye a mí

Para poderte olvidar estoy con tres igual que TLC

No me hables de ese man, el man solo me sustituye a mí

[Outro: Left Eye]

“So, definitely I do wanna use my music and, uh, my popularity to reach out, and when I come back, expect me to come back like Jesus, you know, and I wanna live for a long time, so that’s perfect”