BTS presenta ‘Santa Claus Is Coming To Town’, la versión del tema navideño que la banda de pop coreano más famosa del mundo ha reinterpretado en inglés. El videoclip forma parte de su participación en la fiesta de “The Disney Holiday Singalong”.

‘Santa Claus Is Coming To Town’ es un tema compuesto por John Frederick Coots y Haven Gillespie en 1934. La canción ha sido interpretada por numerosos músicos, las versiones más populares son las de Bing Crosby, Frank Sinatra, Dolly Parton, Luis Miguel, Michael Bublé, Justin Bieber, Bruce Springsteen, The Jackson 5 o Mariah Carey​, entre otros.

Jin, Jimin, V, Jungkook, J-Hope, RM y Suga se unen así a la larga lista de artistas que han reinterpretado este clásico de la Navidad. BTS participaron con ‘Santa Claus Is Comin’ To Town’ en el especial “The Disney Holiday Singalong” para ABC dedicado a las fiestas navideñas, un programa al que también se han unido artistas como Katy Perry, Andrea Bocelli o Michael Bublé con sus propias versiones de las canciones de esta temporada más conocidas.

En el vídeo musical BTS aparecen cantando ‘Santa Claus Is Coming To Town’ ataviados con jerseys invernales, rodeados de regalos y al pie de un gran árbol de Navidad. Dicha actuación ha entrado en el ránking de tendencias de Youtube y ya acumula casi 10 millones de visualizaciones. El año pasado, el grupo también arrasó cantando una versión de ‘Feliz Navidad’, el villancico spanglish de José Feliciano.

BTS se encuentran actualmente de promoción de su último álbum “BE”.

Letra de ‘Santa Claus Is Coming To Town’ de BTS