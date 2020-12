Antonio Banderas traicionado por la niña de sus ojos

Antonio Banderas sabe sacar partido a su fama, y así lo demostró hace más de veinte años con el lanzamiento de su primer perfume Diavolo. Con el éxito de esta primera fragancia, el actor ha sacado a la venta muchas más, todas cosechando unas cifras impresionantes que han hecho que gane algún que otro premio.

La mayoría de los perfumes masculinos de Antonio Banderas están inspirados en la misma temática: la pasión y seducción. En cambio, en lo que respecta a las fragancias femeninas, Antonio confesaba en una entrevista cual es su principal inspiración: “Veo en mis fragancias a una mujer como mi hija. Veo a una mujer del siglo 21, libre e independiente de todas las maneras posibles; que tiene personalidad propia, que no se deja arrastrar por nadie, que no es un muñeco de nadie y que forma y forja su propio camino”. Con estas declaraciones no sabemos como le ha sentado a Antonio el nuevo lanzamiento de su hija.

Stella del Carmen, fruto del matrimonio entre Antonio y Melanie Griffith, acaba de anunciar a través de sus redes sociales su nuevo proyecto: una colección de perfumes. Por el momento solo conocemos el nombre de uno de ellos, The Soul, que está inspirado en los recuerdos y aromas de Semana Santa. Esta noticia convierte al padre y a la hija en competidores directos, ¿Cómo le habrá sentado al actor el reciente lanzamiento de Stella?