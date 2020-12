Grasas: estos son los síntomas que te dirán que comes demasiadas

Las grasas son el peor considerado de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Debido a que son los más difíciles de digerir, por lo que son los que se acumulan en mayor cantidad y por ende, los que más engordan. Pero por otro lado, las grasas son un macronutriente esencial dentro de una alimentación saludable. No deben ser suprimidas jamás de una dieta ya que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, como todos sabemos, existen algunos tipos de grasa de los cuales no debemos exagerar en su consumo. Hablamos de las famosas grasas trans o las saturadas, ya que ambas pueden afectar negativamente a nuestro cuerpo. Por ello, en este artículo vamos a ver los síntomas que te dirán que comes demasiadas grasas.

Como hemos visto, las grasas deben representar entre un 20% y un 35% de la ingesta calórica de nuestro día a día. Lo recomendado por los expertos es centrarse en consumir las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son las que están presentes en aguacates, frutos secos, pescados azules o en el aceite de oliva. Este tipo de grasas son saludables para el cerebro y el corazón entre otros muchos órganos de nuestro cuerpo.

Veamos cuáles son los síntomas que nos dirán que bajemos el ritmo: