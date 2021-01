Las donaciones de sangre

En el momento en el que vamos a donar sangre, los enfermeros han de ver si podemos hacerlo, ya que ese requisito es el más importante y lo impone nuestro organismo. Las condiciones principales para donar sangre son ser mayor de edad, pesar 50 kilos o más, sentirse bien de salud, no venir en ayunas y no haber realizado más de 4 donaciones en un año si se es hombre o 3 si se es mujer. No son los únicos requisitos pero sí los principales.

Vamos a ver, a grandes rasgos, en qué situaciones somos aptos para donar. En algunos de esos motivos se cree que no. También veremos en qué situaciones no podemos donar de forma temporal o no podemos donar nunca. Recordemos que el que tiene la última palabra siempre es el médico.

Podemos donar si: