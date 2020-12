El truco para que tu ropa quede más esponjosa en la lavadora

El mundo de la tecnología ha avanzado mucho para hacernos la vida mucho más cómoda. No tenemos duda de que hace unas décadas todavía existían los lavaderos donde se congregaban las mujeres a lavar la ropa. Afortunadamente, los tiempos avanzan y ahora ya no solo tenemos la lavadora sino que la mentalidad ha evolucionado y ahora los hombres también ponen la lavadora. Es por eso que en este artículo te vamos a enseñar a que la ropa no se desgaste tanto en los lavados. De esa manera, podrás darle más rendimiento a la ropa y gastar menos dinero.

Combinar de vinagre blanco y limón en la lavadora Con esta combinación podemos ayudar a que la ropa se desgaste menos con los lavados. Es por eso que hay que seguir una serie de pasos. Lo primero que debemos hacer es llenar un barreño con agua fría en donde meteremos las toallas a remojo. En ese barreño vamos a echar un chorro de limón y otro poco de vinagre. Lo segundo que debemos hacer es dejar que las toallas estén en esa mezcla durante 30 minutos aproximadamente. Eso sí, debemos darle vueltas para que vaya absorbiendo bien todo el mejunje. Una vez acabemos esto lo que tenemos que hacer es enjuagar las toallas en agua fría para que no queden restos de limón y vinagre además de escurrirlas bien. Luego podemos ya meter la ropa en la lavadora. Solo queda escoger un lavado en frío y no abusar del detergente. Anterior

Siguiente