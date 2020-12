Pensamos que cuando vamos a comer a un restaurante, todo lo que nos van a servir nos va a sentar estupendamente, pero quizás te pongas enfermo. Esto de que todo te va a caer al estómago sin problemas no es del todo cierto. Aunque pienses que a ti todo te sienta bien, puede haber algún tipo de alimento que te dañe el estómago. Y es que, cuando vamos a comer a los restaurantes, normalmente es para celebrar algo o por alguna ocasión especial. Hay quien puede permitirse comer en los restaurantes diariamente, pero quien no tenga la costumbre deberá saber qué alimentos pueden ponerte enfermo en un restaurante.

Cuando llegamos a un restaurante, todo está como siempre. Los limones están preparados para echar en los refrescos, el aceite en la mesa listo para servir y aliñar la ensalada. Incluso, si vamos a nuestra hamburguesería de barrio habitual, los botes de kétchup y mostaza dispuestos a darle más sabor a la comida. Pero no hemos preguntado en ningún momento cuánto llevan ahí puestos. Vamos a ver qué alimentos no debes comer en un restaurante si no quieres ponerte enfermo, si quieres llegar a una edad avanzada con el estómago intacto.