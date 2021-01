Isco puede acabar en uno de los equipos más decepcionantes del curso

El mediocentro ofensivo del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, uno de los equipos más influyentes, ganadores y poderosos que se ha podido ver en toda la historia del balompié mundial, Francisco Román Alarcón Suárez, mejor conocido en el ámbito deportivo como Isco Alarcón o simplemente como Isco, estaría preparándose para marcharse del teatro de La Castellana en este mercado de fichajes de invierno, período en el que espera encontrar un sitio donde pueda recuperar su excelente nivel, el cual exhibió durante un tiempo con el Málaga Club de Fútbol, específicamente desde el 2011 hasta el 2013.

Si bien es cierto que el jugador de 28 años de edad tiene bastante tiempo buscando encontrar su mejor versión con el conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, para así, ganarse un puesto en el once titular del experimentado director técnico Zinedine Zidane, uno de los hombres más emblemáticos en la historia del combinado merengue, pues parece que el oriundo de Benalmádena, un municipio de la provincia de Málaga, en Andalucía, ha sido más una decepción que una esperanza para ‘La Casa Blanca’, ya que ha intentado generar peligro cuando está sobre el campo de juego, pero en realidad nada le ha logrado salir y solamente demuestra que su época ya terminó.

Claramente, Isco Alarcón ha sido uno de los jugadores que menos minutos ha visto en el Real Madrid Club de Fútbol en esta temporada 2020/21, campaña en la que esperan volver a levantar otro trofeo y seguir siendo considerados como un equipo de élite, y puede que su situación no cambie, debido a su pésimo estado físico, el cual le ha alejado prácticamente por completo de las canchas.

Imagen referencial

Inclusive, Zinedine Zidane, director técnico del plantel del mítico Estadio Santiago Bernabéu, ha hablado sobre la situación del malagueño y ha dejado entrever su posición ante el futuro del centrocampista, el cual no ha logrado convencer y mucho menos conseguir la brújula que le lleve hacia puerto seguro, donde conseguiría la estabilidad deportiva que tanto ha buscado.

“Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no juega mucho y que no le doy la oportunidad de demostrar el jugador que es, es cierto. Es un momento puntual. Lo siento por mis jugadores, les quiero mucho y no voy a olvidar lo que he hecho con ellos. Él trabaja fuerte para tener su oportunidad y lo que se habla, no puedo decir nada porque no controlamos lo que se dice”, indicó el estratega francés.

No obstante, parece que al mediocampista de 28 años de edad se le está acabando la paciencia, ya que ha llegado a la edad en la que supuestamente los jugadores encuentran su madurez deportiva y todavía sigue sin ver los minutos que tanto ha esperado con el Real Madrid Club de Fútbol, por lo que estaría más que listo para marcharse a otro equipo, en el que sí pueda ser un referente y tener la continuidad que tanto quiere, sin importarle si ese conjunto marcha bien o no en su respectiva liga.

Imagen referencial

Pues se trataría de nada más y nada menos que del Arsenal Football Club de la Premier League de Inglaterra que dirige Mikel Arteta, quien ha visto en él la oportunidad de obtener a un jugador de élite y con talento a un precio sumamente bajo, el cual rondaría aproximadamente los 20 o 25 millones de euros, una cifra más que asequible para el plantel del Emirates Stadium.

‘Los Artilleros’ no van muy bien en la Primera División de Inglaterra, ocupando la casilla número 13 de la tabla de posiciones, producto de sus seis victorias, dos empates y ocho derrotas; y puede que el mediocampista Isco Alarcón sea ese jugador que logre darles un valor agregado dentro del campo de juego, ya que ha sido uno de los equipos más decepcionantes del curso.

De momento, la mesa está servida para que Isco Alarcón se marche del Real Madrid Club de Fútbol hacia el Arsenal Football Club y se convierta en uno de los integrantes de la plantilla más fundamentales en el esquema de juego de Mikel Arteta, quien sueña con entrar en puestos de clasificación y meterse en la Liga de Campeones de la UEFA o en la Liga Europa.