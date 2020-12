¿Amargo final para Hazard? Florentino Pérez se cansa de él

El Real Madrid está de enhorabuena en estos momentos. Si bien las irregularidades continúan en su juego, lo cierto es que Zinedine Zidane va poco a poco encontrando un camino por el que los jugadores han mejorado y además los han acompañado los resultados positivos. Sus últimos seis duelos se pueden contar como victorias y, aunque el bloque es reducido, la confianza va creciendo en ellos. Junto con todo eso, otra noticia también ha iluminado la sonrisa del estratega francés, nada más y nada menos que el regreso de Eden Hazard de su lesión; sin embargo, esta es una noticia que ya no hace muy feliz a Florentino Pérez.

Al mandatario del conjunto blanco la paciencia se le ha acabado y ya decidió que no va a esperar a que Hazard aparezca, por eso su destino es venderlo al final de la presente campaña con la idea de que aún pueda sacarle algún beneficio por el buen cartel que trae de su etapa en la Premier League con el Chelsea. Tras llegar y despertar la esperanza del madridismo, lo cierto es que no ha terminado de cuajar y eso para el dirigente ha sido suficiente para decir basta.

Muchas lesiones lo han mermado

Las lesiones lo han dejado fuera justo cuando mejora

La prensa destaca que la decisión de Florentino Pérez está más que tomada tras analizar la campaña y media que tiene el belga en el club. Si bien el equipo conquistó la Supercopa de España y LaLiga Santanader en ninguna de las competiciones tuvo mucha incidencia. Con un gol y cuatro asistencia, en todas las competiciones, en la campaña 2019-2020 es muy poco para un jugador que llegó por más de 100 millones de euros y la vitola de ser el reemplazante de Cristiano Ronaldo. Su bajo estado de forma, su lucha con el sobrepeso y la desidia para regresar a su nivel lo han perjudicado; pero sobre todo las lesiones han sido la piedra en el tobillo que lo ha hundido durante su estancia en el Madrid.

Todas las lesiones que ha sufrido no lo han dejado brillar y paradójicamente cuando comienza a alzar un poco el vuelo, se lesiona de gravedad y para por un buen tiempo; por lo que debe iniciar el proceso nuevamente. El ciclo ha sido así con Hazard y parece que no tiene final, por lo que el presidente merengue se ha cansado de forma definitiva. Con 29 años, ya en enero cumple los 30, su buen fútbol parece que se agota y no termina de asomarse en España; con ese panorama, el club lo piensa esperar y podría venderlo en este verano o incluso usarlo como pieza de canje.

Hazard podría entrar en un gran fichaje

El belga podría entrar en el fichaje de Mbappé

Para nadie es un secreto que la prioridad de Florentino Pérez y el club es fichar a Kylian Mbappé el próximo mercado de verano. El plan ya está trazado y el mandatario esperara a que le quede justo un año de contrato con el PSG para ir con todo por su fichaje, una gran estrategia que le permitirá abaratar mucho su precio. Aunque el equipo parisino tratará de renovarlo, la estrella francesa parece decidido a abandonar el club para cumplir su sueño de jugar con el Real Madrid; no obstante, los parisinos no lo pondrán fácil y ante eso el presidente tendría al belga como la clave para cumplir su objetivo.

Con Hazard dentro de la ecuación, el PSG podría aceptar de forma más fácil la marcha de su gran estrella. Varios medios apuntan a que el ex del Chelsea entraría en el cuadro y abarataría mucho el fichaje de un Mbappé que está como loco de recalar en la capital de España. Ya en el verano se sabrá, pero ahora parece que todo se ha acabado para un Hazard que no ha mostrado toda su calidad en un equipo que aún lo espera.