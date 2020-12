Fernando Alonso extiende su patrimonio fuera de la pista

Los negocios siempre han sido parte importante para todos los deportistas, que ven esta forma como una vía de ingresos mucho más allá de la que obtienen con sus trabajos en sus respectivas disciplinas. Sin embargo, aunque a algunos le va un poco mejor que a otros, no cabe duda de que son varios los que hacen un buen intento. Uno de los que más ha tratado de extender su imperio ha sido Fernando Alonso, que fuera de la Fórmula 1 tiene varios negocios importantes.

El español ya está involucrado con ‘Kimoa’, su marca de ropa, también tiene sus manos en el Museo-kárting, en Asturias; y a todo eso lo incluye su equipo en los eSports. No obstante, sigue sin conformarse y ahora se ha unido como socio y embajador de RAW, una bebida rehidratante para deportistas cuya sede se encuentra ubicada en Asturias.

Una bebida que encaja con Alonso

El asturiano se convirtió en socio y embajador de esta bebida hidratante

En una entrevista para la prensa, Fernando Alonso habló de su nuevo negocio y admitió que siempre le había llamado la atención todo el tema de las bebidas deportivas, pero no lo había hecho hasta ahora al no encontrar un socio ideal para emprender esta tremenda apuesta, algo que con RAW ha conseguido de gran manera.

“Hasta ahora no había encontrado el compañero de viaje perfecto para tener una bebida a mi lado. Ha habido un ‘boom’ de unas bebidas que han entrado en el Motor, pero no encajaban ni con mi estilo de vida, ni con el sentirse saludable o el dar una imagen a la juventud o a la gente de la calle que sepas que es algo bueno. Que cuando vayan a imitarte o a seguir esa marca que tú estás llevando en ese momento, sentirte orgulloso de lo que vayan a probar, algo realmente bueno. Ha llegado ahora, no antes porque no había este tipo de producto”, comentó.

Evitar la deshidratación es clave

Fernando Alonso ha experimentado lo que es la deshidratación

Este era un campo en el que siempre había querido incursionar Fernando Alonso; esto debido a que tiene conciencia de lo importante que es mantenerse hidratado en los deportes, más en uno de alta exigencia como el automovilismo. Él mismo explicó ante los medios los efectos que produce la deshidratación; además expuso dos casos en los que se vio afectado por estos problemas.

“Sí, he tenido algunos episodios de deshidratación fuerte en algunas carreras. En dos, especialmente: Una fue en Malasia 2005. Se estropeó el sistema de bebida que tenemos en el coche y no pude beber nada durante la carrera. Había muchísima humedad, empecé a sudar ya en las primeras vueltas”, agregando que hubo que otro episodio fue en 2009. “En Bahréin, se soltó un manguito de un radiador dentro del habitáculo, estaba dando justo al asiento, me dio una temperatura enorme, me quemé un poco el lado derecho de la espalda. Al sufrir una quemadura, el cuerpo pide muchísima hidratación extra, así que cuando acabé la carrera, caí KO en manos de mi ‘fisio’ y estuve media hora con poca conciencia”, acotó Fernando Alonso.

Para el piloto de F1 será importante contar con un buen acompañante ahora que regresa a la máxima categoría del automovilismo. El español sabe que las dietas y mantenerse en forma es importante; pero ahora que tendrá una bebida disponible para él, pues se sentirá más seguro en esta aventura que reiniciará muy pronto.