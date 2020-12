Este es el controvertido ‘programa electoral’ de Font para el Barça

En el mes de enero el FC Barcelona entra en una etapa decisiva y que cambiará mucho su provenir durante los próximos años, esto debido a que será el mes en el que elegirán al nuevo presidente que se hará cargo de la entidad blaugrana. Algunos candidatos han aparecido en el horizonte, pero muy pocos se levantan con ese cartel de de favoritos que los hacen serios contendientes a quedarse con el puesto. Uno de los que luce por el resto es, sin duda alguna, Víctor Font; quien se presenta como uno de los candidatos más serios.

Junto con él, otro de los favoritos es Joan Laporta. El expresidente de los culés ha hecho promesas interesantes, como los fichajes de Jadon Sancho, Lautaro Martínez e incluso el regreso de Andrés Iniesta. Sin embargo, Font no se queda atrás y para imponerse en estas elecciones ha decidido centrar todas sus apuestas en la figura del entrenador. El candidato sabe que no hay nadie que genere más ilusión que Xavi Hernández y por eso es a él a quien prometió poner en el cargo; aunque todo apunte a que será extremadamente difícil conseguirlo.

Un precio alto a pagar de no llegar Xavi

Font se mostró muy seguro de que el exjugador llegará con él

Aunque el mismo exjugador blaugrana declaró hace muy poco que no está en sus planes dejar el Al Sadd, si comentó en su futuro seguro estaría entrenar al Barça; el problema para Font está en que no será en un futuro cercano. A pesar de eso, el candidato azulgrana no se cortó en una entrevista para el programa ‘La Sotana’, de la ‘Cadena Ser’, al decir que el exmediocampista estaría seguro con él si salía victorioso en las elecciones. Su seguridad es tal, que hizo una controversial promesa si no cumplía.

“Si gano las elecciones y finalmente no viene Xavi, prometo pagar los abonos de todos los socios del Barcelona de mi propio bolsillo”, señaló el candidato. La esperanza de muchos barcelonistas para volver a los años de gloria pasa por contar con el exfutbolista, en el que ven al próximo Pep Guardiola. Con su experiencia en el terreno de juego y el haber contado con buenos entrenadores a lo largo de su carrera, lo hacen un excelente candidato para todos los aficionados de llevar las riendas del equipo durante un buen tiempo.

Su futuro está en el Barcelona

Xavi sabe que algún día será el entrenador del Barcelona

Nadie tiene dudas de que Xavi se hará cargo del conjunto azulgrana tarde o temprano. Su estilo, forma de pensar y que haya estado desde muy pequeño en la cantera del club catalán, lo hacen el favorito para un puesto que todo apunta a que fue hecho para él. Desde su etapa como jugador siempre mostró gran interés y mucha sapiencia en cuanto a aspectos tácticos, por eso muchos opinan a que haría un gran papel como estratega

Font tiene al exjugador como su gran arma para ganar las elecciones; pero así como él, otros candidatos han colocado a Xavi como su gran apuesta, aunque este no se ha comprometido con nadie. Mientras, este insiste en que ahora permanecerá en el Al Sadd para seguir cultivándose como entrenador por un tiempo más. En el futuro se verá pero el candidato tiene claro que deberá cumplir una gran promesa si al final gana y Xavi no llega junto con él.