Federer se prepara en ‘secreto’ para ganar el Abierto de Australia

La temporada 2021 en el mundo del tenis se va asomando cada vez con más fuerza. Con el calendario mejor estructurado y al menos con los primeros meses ya planeados todo apunta que se tratará de afrontar la campaña lo mejor posible. Algunos tenistas ya trabajan con todo con la vista puesta en el primer gran reto: el Abierto de Australia. Sin embargo, una gran duda se ha levantado en los últimos días y es nada más y nada menos que la posible ausencia de Roger Federer de este gran torneo.

Debido a su lesión de rodilla y las siguientes dos cirugías a las que se sometió, el suizo estuvo fuera durante todo el 2020. A pesar de que la pandemia paralizó todo y muchos pensaron que podría volver a tiempo, esa segunda intervención frustró todo plan de retorno. Por eso todas las miras estaban puestas en el Abierto de Australia de 2021, aunque ahora se estaba especulando con que no se recuperaría a tiempo. El mismo tenista dejó un halo de esperanza al mencionar en una entrevista para el medio ‘schweizer-illustrierte’ que todavía puede aparecer en el primer Grand Slam del año.

Esperanzas de llegar al primer grande

Federer espera recuperarse por completo para volver a tope al circuito

Para Federer es claro que todo pasa por su buena recuperación y si no está plenamente en forma no se arriesgará a asistir al evento oceánico. Su entrenamiento se ha basado en fortalecer esa zona para prevenir cualquier molestia, pero dejo claro que el ambiente en Suiza no ayudará para una buena preparación; por eso es clave practicar con algunas características similares a las de Australia y allí es que entra en escena Dubái.

“Desde que tenemos hijos decidimos celebrar la Navidad siempre en Dubái. Estamos muy a gusto allí y dispongo de todas las facilidades para entrenar. Es importante probar el estado de mi rodilla estando en pista, tengo la esperanza de que esté lo suficientemente bien como para poder ir a Australia. Entrenar en canchas indoor y con frío, como tendría que hacer en Suiza, no es un buen escenario para preparar el torneo, ese es el motivo por el que siempre vamos allí, y este año con más razón“, confesó Federer; que con eso abre la puerta a que aún puede participar en el Grand Slam.

Federer habló de su relación con Nadal

El suizo y el español se comunican mucho fuera de las pistas

Los planes del helvético para este 2021 son muy ambiciosos y todo pasa por esas ganas que tiene de seguir a tope en el deporte que ama; además de una recuperación por la que está trabajando con todas sus fuerzas. No obstante, también tuvo tiempo de hablar más allá del Abierto de Australia y conversó un poco de como disfrutó de su familia durante la pandemia, de lo mucho que trabaja por África y también de esa relación tan especial que mantiene con Rafael Nadal. Si bien es su gran rival en el circuito, lo cierto es que son buenos amigos y esa constante comunicación los ha unido mucho más.

“Durante estos meses hablé mucho con Rafa porque ambos formamos parte del Consejo de Jugadores ATP y estamos muy comprometidos con la manera de poder ayudar a que mejore nuestro deporte. Pero también hemos tenido charlas más personales durante el largo confinamiento que hubo en España. Me preguntó habitualmente sobre qué tal estaba de la rodilla y ambos nos dimos cuenta de que extrañábamos mucho la vida en el circuito y a los amigos que tenemos en el mundo del tenis, en todas partes del planeta”, concluyó un Federer que sabe que con el español puede contar.