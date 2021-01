Tras el difícil despegue del Real Madrid esta temporada, Florentino Pérez trata de mantener a flote al combinado merengue, es por eso que las rotaciones en el once inicial son casi nulas. Zinedine Zidane busca mantener la gran racha que llevará al equipo a conquistar el título.

Lastimosamente, Vinicius Junior sigue sin entrar en los planes del Madrid por lo que está pasando un momento muy complicado en las filas del equipo blanco. Aunque desde el principio quedó claro que no contaba con el apoyo de Zidane, el técnico francés le ha dado algunos minutos en el terreno de juego, pero el oriundo de Río de Janeiro no ha marcado la diferencia.

Comenzó la temporada a un buen nivel, logrando buenas actuaciones, anotando goles, tratando de ser una pieza fundamental para el equipo y cuando estuvo a punto de conseguirlo, su nivel fue en caída libre. Y para las próximas convocatorias su confianza se había desvanecido, desapareciendo al entrar al campo.

Por su parte, Lucas Vázquez aprovechó cada oportunidad de destacar y mostrar un alto nivel que lo llevó a ser actualmente el titular indiscutible del club blanco. Ahora en el caso de Marco Asensio, el jugador español ya comienza a superar su grave lesión, pues viene siendo inamovible para Zidane, ya que ha dejado grandes jugadas en su pase por el césped.

Otro que ya se encuentra casi recuperado es el futbolista belga, Eden Hazard, que ya está a su máximo nivel, y que paulatinamente está programada su entrada al equipo. Es por esto que la titularidad y los minutos para Vinicius cada vez se complican más. Con tan solo 20 años, lo más seguro es que sea cedido o vendido al mejor postor en los próximos meses.

Competencia por los puestos

Lo que sería una oportunidad para el brasileño de explotar su potencial y recuperar su confianza, así sea fuera del campo del Bernabéu. Lo positivo es que contaría con minutos, que a su corta edad y carrera futbolística hace falta para destacar entre las jóvenes promesas del fútbol.

Sin duda, fue una gran adquisición, pero no era el momento, por lo que la apuesta que hizo Florentino por el joven jugador no ha sido exitosa. Varios jugadores se ven reflejados en el caso del delantero brasileño, como su compatriota Eder Militao o Reinier Jesús, que son jóvenes talentosos, pero no han probado suerte ni minutos en el club merengue.

Juni Calafat a la carga

Otro brasileño que ha empezado a sonar para unirse a las filas del Madrid es Brenner, conocido como la perla del Sao Paulo, nacido en el 2000, y compañero de Dani Alves y de Juanfran Torres. Fue recomendado por Juni Calafat, cazatalentos de la casa blanca. El joven jugador es un delantero centro que tiene una gran movilidad e inteligencia, además de tener una gran técnica y un olfato e instinto desarrollado para su corta edad

Sin embargo, el futbolista está al tanto de lo que sucede en los vestuarios del Madrid por lo que su opción preferida sería aterrizar en la Premier League. Actualmente ya tiene unas puertas abiertas y algunas propuestas del West Ham United, el West Bromwich Albion, el Crystal Palace, entre otros.

Es solo cuestión de días para saber qué decisión tomará el joven jugador para su futuro en el fútbol.