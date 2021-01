Sigue en vivo y en directo el partido SD Huesca- FC Barcelona, en El Alcoraz a partir de las 21:00 horas en el partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga Santander. Un encuentro clave para ambos equipos, con objetivos diametralmente opuestos.

HUESCA 0-0 BARCELONA

La SD Huesca y el FC Barcelona se enfrentan hoy desde las 21:00 horas en El Alcoraz en busca de una victoria clave para los dos conjuntos. El equipo oscense necesita una victoria para dar un paso hacia una hipotética salvación. Por su parte, el equipo de Koeman afronta hoy un partido muy importante para afianzarse como uno de los candidatos sino a la LaLiga, que está a 10 puntos y un partido más, al menos para garantizar su participación en Champions.

Ambos equipos inician 2021 agobiados por su situación deportiva y buscando puntos casi a la desesperada. Un encuentro entre dos equipos al límite de sus objetivos, y en una noche que se presenta muy complicada en Huesca.

POSIBLES ALINEACIONES:

SD Huesca: Alvaro Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mikel Rico, Mosquera, Insua o Seoane; Ferreiro, Okazaki o Rafa Mir, Ontiveros.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araújo, Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Braithwaite.

Árbitro de campo: Guilermo Cuadra Fernández; VAR: José Luis González González.

HUESCA NECESITA DAR LA CAMPANADA EN EL ALCORAZ

El Huesca de Michel necesita arañar hoy un punto para seguir sumando de cara a una cada vez más difícil salvación. Aunque los farolillos rojos de la LaLiga se encuentran en situaciones parecidas en puntos y juego, el Huesca espera parar todo lo posible el ataque culé que volverá a liderar Messi.

📽 | Míchel, a un día del partidazo #HuescaBarça



🗣 "Que ellos no den su mejor nivel dependerá mucho de que les hagamos sentir incómodos".



🗣 "La mejor defensa a Messi es que no tenga el balón".#VamosHuesca🔵🔴



👇 — SD Huesca (@SDHuesca) January 2, 2021

Hoy tienen dos retos: subir la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza del míster, y mejorar en el centro del campo donde el Barcelona es precisamente más fuerte y ellos más débiles, a tenor de las últimas jornadas. No será fácil después del mazazo en Vigo ante el Celta, y tras sólo haber conseguido una victoria de 16 posibles.

EL BARCELONA RECUPERA A MESSI TRAS EL BATACAZO ANTE EL ÉIBAR

Después de encarrilar varias victorias seguidas, la versión que se ofreció en el Camp Nou ante el Éibar ha demostrado que la preocupación de Koeman está más que justificada. Sin Messi en el campo, el juego es lento, fallón, y sin capacidad de desborde. Si bien es cierto que Éibar es un rival muy duro, y que planteó un partido a la altura del rival, el gol fue causa de un error en la defensa, y la aquiescencia de la segunda parte se resumieron en la foto final del rostro de un Messi recién aterrizado de sus vacaciones.

🗣 @RonaldKoeman: “Tenemos que estar preparados para un partido complicado”



🎥 Las declaraciones más destacadas del técnico holandés 👇



🔜#HuescaBarça pic.twitter.com/4NlyMjbEzf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2021

Ronald Koeman ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa: las excusas, en el FC Barcelona, no valen. No hay margen de error si no quieren perder la Champions a final de temporada. Tras el empate ante el Éibar se ha quedado rezagado en la lucha por el campeonato, y el resto de contendientes está demostrando una solidez y continuidad mayores. Todos se encomiendan al tándem Messi-Alba que ha dado buenos resultados para sumar tres puntos y marcar una nueva senda para el 2021.

¿DÓNDE VER EL HUESCA – BARCELONA?

El encuentro se puede ver por Movistar Plus, y por supuesto, puedes seguir en vivo y en directo online el minuto a minuto del encuentro en QUÉ! Deportes.