No le tiembla el pulso: la condición de Zidane a Modrić para renovar

El director técnico del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, una de las instituciones más poderosas, influyentes y ganadoras en toda la historia del balompié español y mundial, Zinedine Yazid Zidane, mejor conocido en el ámbito deportivo como Zinedine Zidane o simplemente como Zidane, le habría dado una condición al centrocampista Luka Modrić para poder renovarle su contrato en las próximas semanas, para que de esta manera, su vínculo con los blancos pueda mantenerse.

Si bien es cierto que el estratega del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, siempre se ha caracterizado por ser un hombre al que no le gusta entrometerse en los asuntos extradeportivos, ya que su responsabilidad principal es conseguir excelentes resultados en las diversas competiciones, pues parece que el entrenador francés de 48 años de edad ha decidido cambiar drásticamente su forma de ser con ‘La Casa Blanca’ y habría comenzado a meter su nariz en asuntos que, directamente, no le competen, debido a que no tienen nada qué ver con el tema deportivo.

Claramente, a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, no le gusta que Zinedine Zidane se meta en temas que no son de su incumbencia, ya que eso podría significar más poder para el estratega galo sobre él, sin embargo, el mandamás del combinado del teatro de La Castellana sabe que ‘Zizou’ es una persona extremadamente importante para él y sus planes con el equipo merengue, es por ello, que habría accedido a escuchar y, en determinado caso, aceptar algunas de sus propuestas.

Pues la última propuesta del estratega francés se trataría de nada más y nada menos que de la renovación del centrocampista estrella de la selección de Croacia, Luka Modrić, quien ha sido considerado como uno de los pilares fundamentales de ‘La Casa Blanca’ en la obtención de 4 UEFA Champions League, 4 Copas del Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Aparentemente, Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid Club de Fútbol, ha ido hasta la oficina de Florentino Pérez para hablar sobre la renovación del contrato del centrocampista oriundo de Zadar, una ciudad de la región de Dalmacia en la moderna Croacia que es capital del condado homónimo, en el centro-oeste del país, a quien no dejará marchar como agente libre en el venidero mes de junio, debido a que le ve como un futbolista prioritario para sus planes.

“El míster le ha dejado muy en claro al presidente que no permitirá que Luka Modrić se vaya del Real Madrid como agente libre. Inclusive, le ha comentado que está totalmente de acuerdo con que él se retire en el Santiago Bernabéu, así que su renovación no quedará descartada. Solamente se tienen que definir algunas cosas que irán reflejadas en el papel y todo estará cerrado”, indicó a este prestigioso portal web de noticias una fuente dentro del teatro de La Castellana, quien pidió ser dejada en el anonimato.

De momento, se pudo conocer que Zinedine Zidane le habría dicho a Florentino Pérez que le conceda ese año extra que tanto ha solicitado Luka Modrić, para que de esta manera, el francés logre contar con el croata hasta el año 2023, lo que significaría un momento trascendental en su historia, ya que estarían haciendo una excepción a su política de no renovar más de un año a los jugadores que están por encima de los 30.