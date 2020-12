A pesar de las circunstancias el FC Barcelona sigue tratando de despegar y conquistar el título, sin embargo ya se encuentran buscando sus piezas para el próximo mercado estival ya que fichar en enero será difícil. Ronald Koeman está obsesionado con la búsqueda de un delantero que tome la iniciativa y lidere la ofensiva del equipo culé.

Los problemas económicos y las elecciones a la vuelta de la esquina, hacen que el proceso sea engorroso ya que el técnico holandés no quieren hacer ningún movimiento hasta que no salga elegido el nuevo presidente a finales del mes de enero, lo que deja sin cambios al club blaugrana por lo que queda de temporada a menos que pase un milagro el próximo mes.

Koeman por su parte, en las últimas semanas ha tenido que apostar por Martin Braithwaite ya que se ha dado cuenta de que ni Leo Messi ni Antoine Griezmann funcionan en la posición, incluso no rinden si no hay un nueve nato haciendo su trabajo. Y aunque Braithwaite no cumple con los requisitos que buscan ni ha dado la talla para desempeñarse como titular, ha logrado dar la cara por el equipo.

Una pieza que sería clave en estos momentos sería, Odsone Edouard, a quien rechazaron el verano pasado. Un crack de 22 años con una amplia experiencia en la élite. Se volvió conocido desde que ganó el Europeo sub 17 con la selección francesa, haciendo un excelente papel llamando la atención de varios clubes importantes en ese entonces.

Formaba parte de las categorías inferiores del Paris Saint-Germain y aunque era una promesa, nunca tuvo la oportunidad en el equipo capitalino. Fue cedido al Toulouse, donde tampoco encajo, luego llegaría la oportunidad de su vida, abandonar la Ligue 1. Y su destino lo llevó al Celtic de Glasgow, que lo unió a sus filas mediante un préstamo. Su rendimiento fue extraordinario, tanto así que después pagaron 10 millones de euros para tenerlo oficialmente en el club. Desde entonces solo ha crecido siendo una ficha inamovible en las convocatorias de la selección gala sub 21, con la que suma 11 tantos en seis choques.

Y aunque su objetivo es debutar con la absoluta, sabe que para eso, debe abandonar Escocia e intentó militar en el Barça, pero Koeman lo dejó pasar.

Otra opción en la mesa de Koeman

Memphis Depay, sería una pieza a la que el técnico le ha puesto el ojo desde hace un tiempo y más que sería gratis. El jugador holandés fue una petición expresa de Koeman en el mercado de verano. Ya que el entrenador del equipo culé no veía claro el futuro de Dembélé y pidió la llegada del exótico atacante para tener un perfil diferente en la plantilla. Y aunque se llegó a un acuerdo total con el Olympique de Lyon y el delantero, al final no pudo realizarse el fichaje para no superar el límite salarial de la plantilla. Pero dejaron la puerta abierta y quedaron citados para enero con el acuerdo apalabrado.

Aunque en estos momentos, la llegada del delantero holandés está más lejana que nunca a pocos días de iniciarse el mercado invernal. Y es que en el club surgieron algunas dudas por la inversión a realizar y porque existe un overbooking de jugadores ofensivos.

La eclosión de Pedri, el buen rendimiento de Braithwaite en las últimas semanas, la recuperación de Dembélé y la buena marcha del lesionado Ansu Fati hacen muy difícil que el club encuentre espacio para Depay. Obviamente no está descartado ya que Koeman se está concentrando en el mercado mercado estival.

Aún hay chance de ver al jugador usando la camiseta azulgrana. Todo sería cuestión de esperar que rumbo toma el Barça después de las elecciones.