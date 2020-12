El Real Madrid mantuvo a todos sus aficionados y a la prensa como tal en una expectación constante debido al poco movimiento que realizó en el pasado mercado de fichajes veraniego. Todos esperaban la llegada de alguna estrella, pero desde el principio Florentino Pérez dejó ver que no habría grandes desembolsos, al punto de que los medios adelantaron que no habría fichajes; sin embargo, si hubo un refuerzo que llegó por petición expresa de Zinedine Zidane, que sabía que esta campaña pintaba realmente complicada. Ese “fichaje” no fue otro que Martin Odegaard.

Para la gran mayoría el noruego representó un toque de aire fresco a una plantilla en la que no hubo más refuerzos y tras su gran año en la Real Sociedad, pues las esperanzas puestas en él eran muy altas. De hecho su cesión con el conjunto blanquiazul era por dos campañas, pero sus actuaciones fueron tan descomunales que desde el equipo blanco se decidió que Odegaard debía volver mucho antes. El problema es que ahora los minutos están saliendo muy caros y nuevamente todo apunta a que una cesión se está cocinando.

Una nueva cesión a la Real Sociedad

Odegaard tuvo una buena temporada con el equipo blanquiazul

En estos momentos, la calidad que muestran tanto Toni Kroos como Luka Modric en el centro del campo le quita minutos al noruego, que está muy bien valorado por Zidane, pero que sabe que justo ahora no puede quitar piezas del equipo al entender el viejo dicho que reza que “lo que está bien no se toca”. Debido a eso, el entrenador francés no quiere que el nórdico pierda todo lo bueno que consiguió la campaña pasada, por eso un nuevo préstamo al conjunto guipuzcoano está más que bien visto.

La fórmula para esta nueva cesión sería de seis meses, por lo que Odegaard volvería al equipo en el que ya triunfó y al contar con la confianza total de Imanol Alguacil es más que seguro que todo el juego vuelva a girar a su alrededor, tal como sucedía hasta no hace mucho. Además, esa lesión tan inoportuna de David Silva y el hecho de que la Real Sociedad esté metido en todas las competiciones y quiera luchar muy bien ellas, pues hacen que un refuerzo de la calidad del noruego sea más que bien recibido.

Zidane quiere tomar la mejor decisión

El francés no quiere quedarse sin un buen jugador en un momento crucial

Nadie duda de que el futuro del mediocampista pasa por triunfar en el Real Madrid, lo que mostró en el equipo blanquiazul gustó mucho y por eso no quieren que su progreso se pierda; porque saben que el futuro esa calidad la aprovechará el conjunto merengue. No obstante, todos saben que la mejor opción es ese préstamo; pero aunque Zidane está de acuerdo, también hay algunas dudas al respecto por lo que puede aportar aún al club blanco en esta campaña.

Dentro de los planes del entrenador francés no parece que las rotaciones sean una prioridad justo ahora, como si lo eran hace poco. Sin embargo, Odegaard es uno de los jugadores que si convence al estratega galo cuando juega, pese a que solo deja destellos y no se ha exhibido a un buen nivel. Por eso, en algún momento de lesión o de cansancio de los titulares, la entrada del noruego puede ayudarlo. Con lo cerca que está el mercado invernal, Zidane debe tomar una decisión muy pronto; pero lo más seguro es que lo que haga siempre sea por el bien tanto del Madrid como de Odegaard.