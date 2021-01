Hay gente tan afortunada que cuenta con una cara de niño que aparenta menos edad de la que tiene. Esto se mantiene por mucho tiempo. Incluso personas ancianas nunca dirías que tienen más de 70 u 80 años debido a sus rasgos faciales. Pero hay otras zonas del cuerpo que sí que muestran los signos de envejecimiento. Y no tardan mucho en aparecer. Desde que tenemos 20 años empiezan a formarse algunas arrugas y patas de gallo alrededor de los ojos. No podemos hacer nada para luchar contra ellas que no sea pasar por el quirófano.

En nuestra sociedad se ha impuesto el ser joven eternamente. Hay que mantener una cara totalmente tersa y sin arrugas, pero se olvidan de otros lugares que muestran claramente que tenemos más edad de la que aparentamos. Hay un famoso concurso en televisión que se trata de ello. Se busca averiguar la edad de la persona tan solo mirándola desde lejos. Pero si nos acercáramos daríamos con esos signos que muestran nuestra verdadera edad. Vamos a dar un repaso por esos lugares del cuerpo que muestran nuestro envejecimiento progresivo. Se les acabó el truco a las influencers y a las folclóricas.