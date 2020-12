¿Señal de radio extraterrestre?

Puede parecer una inocentada, pero no lo es. Y es que hace pocos días se detectó por primera vez una señal de radio proveniente de Proxima Centauri. Estamos hablando de la estrella más cercana al planeta Tierra exceptuando, por supuesto, el Sol. Dicha señal ha sido detectado por un radiotelescopio, y los expertos no saben muy bien a qué puede deberse. Como era de esperar, esto ha dado luz verde a todo tipo de conjeturas y especulaciones acerca de una civilización alienígena tratando de ponerse en contacto con nosotros.

El hallazgo ha sido explicado en un artículo en la prestigiosa Scientific American. Fue detectada por el Observatorio Parkes en Australia con un radiotelescopio de 64 metros. La estrella Próxima Centauri tiene dos exoplanetas cuyas condiciones ambientales permitirían albergar vida. No obstante, se duda mucho de que efectivamente haya algún tipo de vida en dichos exoplanetas. A todo esto se suma que la señal no estaba modulada. Esto es, que no sigue un sistema concreto ni hay patrones reconocibles. Además, sólo se ha dado una vez y no se ha repetido, a diferencia de lo que ha pasado otras veces.