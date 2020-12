El Echo Show de Amazon es uno de los altavoces inteligentes con pantalla más competentes del mercado, sobretodo por su relación calidad-precio. Sabes que con él puedes disfrutar de Amazon Prime Video muy cómodamente pidiéndoselo a Alexa con la voz. Pero, ¿qué pasa entonces con Netflix, Youtube o HBO? Pues lo cierto es que también puedes hacerlo.

Concretamente lo que se ha confirmado es que en los accesorios de los que hablamos fabricados por la conocida tienda online, ya se pueden disfrutar de los contenidos del servicio de vídeo en streaming de esta gran plataforma, que es el más utilizado de forma global y, por lo tanto, es una opción que será de gran utilidad para muchos usuarios que tiene una cuenta. El caso es que esta posibilidad se suma la ya existente con Prime Video y Hulu.

Ver Netflix en tu Echo Show

La verdad es que simplemente con dar uso al asistente de voz de la propia Amazon puedes acceder a los contenidos de la plataforma Netflix, por lo que la comodidad es excelente. Así, simplemente con decir Alexa, abre Netflix se accede a la base de datos del servicio y podrás elegir lo que deseas ver en ese momento. Por cierto, es posible que tengas algún problema si tienes dado de alta opciones como el uso de Prime Video, por lo que ni no funciona lo antes mencionado puedes probar con Alexa, abre un vídeo en casa.

Evidentemente, tienes que vincular tu cuenta en Netflix con la pantalla inteligente. El caso es que esta nueva funcionalidad aumenta las opciones de uso de los Echo Show y, para muchos, puede ser un motivo de compra claro si eres de los que tienes la pantalla en la mesilla de tu habituación.

Ver Youtube en Echo Show de Amazon

YouTube sí que se puede reproducir en un Echo Show, a pesar de que no haya todavía ninguna Skill o App de YouTube para Alexa. La desventaja de que no exista ninguna es que no podremos reproducir un vídeo en YouTube con una sola instrucción de voz.

Por tanto, la vía que disponemos en un Echo Show para ver contenido de YouTube será mediante el uso de un navegador. Nosotros lo hemos probado con Firefox y te mostramos cómo se puede hacer a través de este navegador. Por tanto, como primer paso, hemos pedido a Alexa lo siguiente Alexa, abre YouTube en Firefox.

Cuando le damos esta instrucción al asistente virtual de Amazon, nos abre Firefox con la versión web para móvil de YouTube. A partir de aquí, cada vez que le pidas a Alexa que abra YouTube (es decir, simplemente Alexa, abre Youtube) ésta abrirá la versión web móvil a través del navegador. Al igual que para plataformas como Netflix es muy sencillo.

Búsquedas en Youtube

Una vez hecho los pasos del punto anterior, las búsquedas en YouTube a través de Alexa serán más rápidas. Tanto si estás dentro de la versión móvil de YouTube, como si estás en la pantalla de inicio de tu Echo Show. Para ello, tendrás que decirle algo similar a Alexa, búscame en YouTube la canción. Alexa abrirá entonces YouTube desde Firefox con la búsqueda que has solicitado. A partir de ahí, deberás seleccionar desde la pantalla táctil el vídeo que quieres reproducir. Al igual que con Netflix es bastante sencillo.

Como ves, hace falta por lo menos un paso adicional a la instrucción de voz para ver un vídeo en YouTube (que además implica el uso de la pantalla táctil, no puede ser con otra instrucción de voz más). Mientras no dispongamos de una Skill o App de YouTube disponible para Alexa, esta es la manera más cómoda de utilizar este servicio en un Echo Show. También podemos acceder a YouTube desde el navegador Silk de Amazon. De hecho, por defecto YouTube es el primer marcador que aparece en la página de inicio de Silk. Por lo que este es otro recurso más para poder utilizarlo.

Echo Show de Amazon con Netflix

Con esta noticia del soporte de Netflix en los Echo Show, los dispositivos con pantalla inteligente de Amazon se vuelven más atractivos y si tienes en cuenta que ahora mismo están con descuento debido a las navidades, puede que sea el momento ideal para hacerte con uno. No obstante, esa es ya una decisión que te toca a ti tomar o no.

Lo único que sí has de saber es que la resolución máxima del Echo Show es de 540p. Por este motivo, si vas a contratar el servicio y no lo vas a ver en otras pantallas, igual no te interesa pagar por la suscripción más cara, la que ofrece mayor resolución entre otras ventajas como el número de pantallas simultáneas.

Y es que, el Echo Show es un producto que para ciertas estancias del hogar como la cocina resulta muy atractivo. Ahora que le puedes pedir a Alexa que reproduzca tu serie o película favorita de Netflix más aún. Imagina estar cocinando y con las manos manchadas, sólo tendrás que usar la voz y no tendrás que preocuparte porque puedes ensuciar la pantalla o estropear el dispositivo, etc…