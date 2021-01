Las redes sociales virtuales, desde que se crearon, han servido para conectar a millones de personas alrededor del mundo sin necesidad de salir de la comodidad de los hogares. Y desde hace más de una década, Twitter se ha convertido en una de las plataformas en la que se generan todo tipo de relaciones en línea, desde amistades hasta de negocios. Por lo tanto, resulta interesante conocer con quiénes se relacionan nuestros seguidores o incluso nosotros mismos. Un nuevo sitio web llamado Chirpty fue desarrollado para decirle a los usuarios exactamente quienes son las personas más cercanas de su círculo social en línea.

La plataforma es gratuita y muestra la información a través de círculos de interacción, en donde el usuario que la solicita aparece en el centro, mientras que alrededor se posicionan aquellas cuentas cercanas. Mientras más cercana esté la cuenta más interacción se tiene con ella.

Origen de Chirpty en Twitter

La idea surgió de un proyecto personal de un programador conocido como @Duiker101, quien en su blog particular ha explicado más a detalle cómo funciona la herramienta, los algoritmos que utiliza, y la razón por la que cree que es un gran instrumento para ejercitar las habilidades de un programador.

El joven utilizó la API de Twitter para capturar las interacciones de los usuarios, además de una serie de cálculos y algoritmos, y la estructuración de todos esos datos para poder formular una imagen en función de ellos.

La aplicación

Saber con quién interactúas más en Twitter ahora es posible gracias a Chirpty. Esta aplicación la verdad es que está mostrando esto mismo con bastante éxito. De hecho, ha conseguido volverse viral gracias a su simplicidad de uso.

Esta aplicación es muy sencilla, tan solo te muestra con quién hablas más o con quien interactuas en mayor cantidad (incluyendo tus retwits, o me gusta). Así, se observa en forma de gráfico circular cuáles son aquellas personas. Muestra asimismo tres círculos concéntricos y en el centro estás tú. Las personas con las que más interactúas están más cerca del centro y con los que menos más lejos.

Utilizar Chirpty

Abre la web de Chirpty, ingresa tu nombre de usuario de Twitter. No hace falta poner la @ solo el nombre de usuario. Si no hay espacios disponibles, espera 15 minutos. También puedes pagar 0,99 centavos para no tener que esperar.

Ahora espera a que los algoritmos y la API de Twitter analicen los datos y calculen las interacciones. El resultado será tu propio círculo, con los contactos con los que más interaccionas en la red social. En la misma página verás un resumen de las cuentas que componen cada uno de los 3 círculos divididas en 3 columnas.

Popularidad

Este filtro tiene sus propias limitaciones debido a su popularidad. Twitter impone en su API un número máximo de registros, que la herramienta ha superado prácticamente desde el principio. La app está experimentando demasiada carga y no puede procesar todas las peticiones debido a las limitaciones de Twitter.

Cada 15 minutos hay más espacios disponibles. Debido a esto decidieron incorporar cambios a la herramienta con la funcionalidad de pago para ahorrarse la espera y huecos limitados cada 15 minutos.

Desarrolladores de Chirpty

Los desarrolladores pueden tener acceso programático a los datos de Twitter mediante sus API, lo que ha posibilitado Chirpty, la herramienta web con la que se puede averiguar cuáles son los mayores vínculos que un usuario ha creado en su paso por la red social, visualizando de forma gráfica en tres círculos aquellos avatares y nombres de usuarios con los que se comparten más momentos en la aplicación.

De fuera hacia dentro, el círculo tres representaría a aquellos usuarios con los que se interactúa bastante, pero a los que superan los que conforman el círculo número dos. Por último, el círculo más cercano al perfil propio lo componen aquellos mejores amigos de la red, a los que se menciona más veces en tuits o con los que se comparten más respuestas, por ejemplo.

Reto en Twitter

El desarrollador Simone Masiero inició lo que se ha convertido en el divertimento más popular de Twitter como parte de un reto de 100 días en los que ha compartido ejercicios para programar código.

Por lo que no sólo ha enseñado Chirpty sino que también ha explicado paso a paso cómo ha construido la herramienta y ha subido el proyecto al completo en el repositorio de código GitHub para aquellos que saben manejar lenguajes de programación como JavaScript.

Twitter como red social

Twitter en general ha perdido un 10% de su audiencia, pero aún así ha incrementado en un 16% la tasa de usuarios activos. Actualmente, el género del perfil demográfico de los usuarios de esta plataforma es mayor en hombres que en mujeres. La gran mayoría de hombres que usan esta Red Social se encuentran entre los 25 y 49 años.

Las marcas se están acostumbrando cada vez más a dedicar sus cuentas en Twitter a ofrecer un servicio de atención al cliente y, por tanto, responder a los consumidores que lo emplean como una plataforma para resolver dudas y preocupaciones.