Hacer una casa de cartón puede ser un objeto muy divertido para un niño, debido que puede jugar con está, utilizando otros juguetes como muñecos o carros. Hacer una resulta ser muy fácil debido a que solo necesitarás unos pocos materiales, y una plantilla en donde te aparecerán todos los cortes que tienes que hacer.

Estas suelen ser muy llamativas y coloridas, y existen una gran cantidad de diseños. Las casas de cartón no solo se pueden hacer para los niños, también es posible hacer para animales domésticos como gatos o perros pequeños. Ambas se hacen casi de la misma forma.

Como se mencionó anteriormente hacer una casa de cartón resulta ser muy sencillo; sin embargo hay personas que se les hace complicado debido a que no tienen experiencia. Para estas personas, en este artículo se mencionan unos pequeños consejos, además del paso a paso de como hacer una casa de cartón.

Qué es una casa de cartón para niño

Este tipo de casas son hechas a base de cartón, para hacerlas es necesario seguir una plantilla, que te irán diciendo cuánto tienes que doblar o picar. Para hacerlas es necesario contar con otros materiales, que te ayudarán en el proceso de fabricación de las mismas.

Estas normalmente se hacen para decoraciones, o para niños. Con estas los niños pueden jugar utilizando otros juguetes. Están suelen ser muy llamativas y coloridas, para que llamara la atención de los niños. Es una forma muy simple y barata de fabricar un instrumento de diversión para cualquier niño.

Existen una cantidad inmensa de modelos; sin embargo todo esto va a depender de las plantillas que utilices. Si no tienes experiencia armando una casa de cartón, es recomendable que comiences con las más sencillas y luego vayas fabricando modelos más complejos.

Materiales

Los materiales van a depender del modelo de casa de cartón que desees fabricar, debido a que en ocasiones es necesario materiales adicionales para su fabricación. Sin embargo los materiales más comunes a utilizar son los siguientes.

Cajas de cartón.

Cinta de embalar.

Metro.

Lápiz.

Cúter y tijeras.

Plantilla con medidas.

Cómo hacer una casa de cartón para niños

Hacer una casa de cartón para niños no es una tarea muy complicada. Para hacerlo solo tienes que seguir estos pasos.

Lo primero que tienes que hacer es cortar las cajas de cartón con las medidas que indiquen en la plantilla que encontrarás al final.

Luego une las partes de la casa con cinta de embalar por ambas caras. Es importante seguir el esquema de la casa.

Deja un espacio del grosor del cartón entre cartón y cartón, con la finalidad de que se pueda articular y pueda doblarse sin romper la cinta.

rectángulos de aproximadamente 20 x 10 centímetros para hacer las tejas y redondea uno de los lados.

Por último las tejas de cartón encima del tejado, de esta forma las tejas quedarán en el techo de la casa.

Cómo hacer una casa de cartón para gatos

Las casas de cartón no solo se pueden hacer para que los niños jueguen, también es posible darles un uso prácticos, como una casa para animales. En este caso una para gatos, estas es muy similar de hacer que la de niños.

Lo primero que tienes que hacer es imprimir la plantilla, y colocarla en la caja de cartón que formará parte de la planta baja, en el sitio que desees. Con esta plantilla podrás hacer la forma con un lápiz y recortarla de forma perfecta. Si deseas puedes añadir ventanas adicionales.

Para unir las dos partes de la casa para gatos. En las solapas de la parte de arriba de la planta baja, es necesario cortar las solapas anchas de la caja. Luego es necesario cortar por la mitad una de las solapas largas como vemos en la imagen. Ahora tienes que cubrir con pegamento las partes donde se unen y dobla las solapas hasta que la pega se una. Quedará un hueco por donde podrá entrar tu gato.

Por último tienes que utilizar una tercera caja, para poder añadir el techo. Para colocarlo, es necesario unir las piezas de la segunda caja. Una vez lo hagas podrás colocar el techo pegándole sobre la base. El lado que estará suelto, es utilizado para que el gato pueda asomar la cabeza.

Una vez termine tendrás una caja en donde tu gato podrá entrar libremente cuando lo desee. Además que este podrá sacar la cabeza para tomar aire y no se acalore.

Consejos para hacer una casa de cartón

Hacer una casa de cartón no es muy complicado de hacer; sin embargo hay personas que pueden tener problemas al hacerlas debido a que no tienen mucha experiencia. Lo mejor es siempre utilizar plantilla, las personas experimentadas no suelen usar las plantilla, debido a que ya saben dónde cortar, en el caso que no tengas mucha experiencia armando casa es bueno que imprimas una plantilla.

Otro buen consejo es siempre utilizar plantillas simples en el caso de no ser muy experimentado. Debido a que hay modelos que son más complicados que necesitan de una mejor técnica. Por eso es bueno comenzar con modelos simples y luego ir subiendo la dificultad.

Ser creativo y tener imaginación a la hora de fabricar una casa de cartón. Hay que ser creativos, para hacer diseños extravagantes que puedan llamar más la atención. Un buen tip es buscar en internet algunos diseños divertidos.