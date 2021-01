Nos tomó años aprender a cocinar garbanzos desde cero, así que hoy pensamos en compartir un tutorial rápido para ayudarlos a que sea menos intimidante. Incluimos algunos consejos sobre cómo “remojar rápidamente” los frijoles secos, en caso de que también olvides remojarlos la noche anterior.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN COCINAR LOS GARBANZOS?

Cuando comienzas con garbanzos remojados, se necesitan entre 45 y 60 minutos para cocinarlos desde cero. Puede llevar más tiempo si agregas sal al agua de cocción o si comienzas con frijoles particularmente viejos. (Los frijoles viejos tardan más en cocinarse y es difícil saber cuántos años tienen cuando los compra en la tienda).

Consejo profesional: los frijoles que compras en un contenedor a granel pueden ser más frescos que los que compras en un paquete listo para usar. Esto es especialmente cierto si encuentras una tienda de comestibles que tiene una sección de contenedores a granel activa, de modo que el contenido de los contenedores se mueva más rápido.

¿Tienes que remojarlos antes de cocinarlos?

No, no tienes que remojar los frijoles antes de cocinarlos. Si lo olvidas, simplemente puedes comenzar el proceso de cocción, pero espera que tarden más en cocinarse que si los hubieras remojado primero. Puede llevar hasta el doble de tiempo si no los remojas primero.

La razón por la que la mayoría de la gente prefiere remojar los garbanzos es:

Remojar hace que se cocinen más rápido.

El remojo puede ayudarlos a digerir mejor. El remojo puede ayudar a eliminar parte del ácido fítico que se encuentra en los garbanzos secos y también puede ayudar a eliminar algunas de sus propiedades causantes de gases .

. Cuando se trata de evitar los gases y la hinchazón, también hemos escuchado que comer frijoles constantemente durante 3 a 4 semanas suele ser suficiente para eliminar el exceso de gases.

Tu cuerpo tiene que acostumbrarse, por lo que cualquier adición nueva puede causar gases e hinchazón al principio. (Lo mismo puede suceder cuando agregas más verduras crucíferas a tu rutina).

Cómo preparar unos garbanzos bien ricos

Cómo remojar los garbanzos secos:

Coloca los garbanzos secos en un tazón grande, con suficiente espacio para que dupliquen su tamaño.

Cúbrelos con aproximadamente 3 pulgadas de agua y déjalos remojar en el refrigerador durante la noche. Cuanto más los sumerjas, más rápido se cocinarán. Recomendamos mantenerlos en el refrigerador para que no tengas que preocuparte por que se echen a perder, hasta por 24 horas.

CÓMO REMOJAR GARBANZOS RÁPIDAMENTE

Si no tienes tiempo para remojarlos con anticipación, puedes usar el método de “remojo rápido”, que acorta el tiempo total de cocción.

Para remojar rápidamente los garbanzos:

Vierte los frijoles secos en una cacerola y cúbrelos con 3 pulgadas de agua.

Llevar a ebullición y dejar hervir durante 5 minutos.

Retirar la sartén del fuego y dejar enfriar durante 1 hora.

El beneficio de los garbanzos de remojo rápido es que puede ayudar a eliminar algunos de esos azúcares no digeribles que pueden causar problemas digestivos, y los garbanzos se cocinarán más rápido que si no los remojaras en absoluto.

Además, solo tienes que vigilar la olla durante 5 minutos en este caso, en lugar de hasta 2 horas como lo harías al cocinarlos sin remojar.

¿Cómo se sabe cuándo se hacen los garbanzos?

Cuando cocines garbanzos desde cero, deberás controlarlos periódicamente para ver si están tiernos. Por lo general, comenzamos con un temporizador de entre 35 y 45 minutos, cuando cocinamos garbanzos empapados.

Puedes presionar uno de los garbanzos contra el costado de la olla para ver si se rompe fácilmente, o puedes usar una cuchara ranurada o un tenedor para sacar uno de la olla y probarlo con cuidado .

. Cuando se usa el método de remojo rápido mencionado anteriormente, los garbanzos generalmente se hacen en 40 a 45 minutos, pero pueden tomar hasta 60 minutos dependiendo de la edad del frijol.

Para los garbanzos empapados tradicionalmente, se necesitan aproximadamente de 45 a 60 minutos de cocción para que se ablanden. Estos tiempos suponen que está usando agua sin sal. Agregar sal puede aumentar el tiempo de cocción.

SALVA EL AQUAFABA

¿Sabías que el líquido de cocción de garbanzos sobrante también puede ser útil? A menudo se le llama aquafaba y se puede utilizar como sustituto del huevo en varias recetas. ¡Pruébalo en tortitas veganas de harina de avena!

Si no estás listo para usar el aquafaba de inmediato, puedes congelarlo para usarlo en el futuro. Nos gusta usar bandejas de hielo para congelarlo, para que luego sea más fácil descongelarlo en porciones.

Cómo congelar garbanzos

Si te gusta cocinar grandes lotes de garbanzos y guardarlos para usarlos en el futuro, nuestra forma favorita de almacenarlos es en el congelador. Para congelar garbanzos cocidos, simplemente extiéndelos en una bandeja para hornear grande, en una sola capa. (De esta manera no se mantendrán juntos).

Garbanzos bien ricos

Garbanzos congelados en sartén

Guárdalos en el congelador durante aproximadamente 2 a 4 horas, luego transfiérelos a un recipiente hermético para congelarlos por hasta 6 meses. Verás que los frijoles se separan fácilmente cuando los congelas de esta manera, en lugar de quedar atrapados en un gran trozo congelado.

Esto hará que sea más fácil medirlos cuando estés listo para usarlos. Guárdalos en porciones de 1 1/2 taza si deseas usarlos en recetas que requieran 1 lata de garbanzos.