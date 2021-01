Lo que se viene con Prisoners of the Ghostland de mano de Nicolas Cage es una muestra clara que el estadounidense de 56 años de edad tiene mucho para seguir regalando al cine. Y es que, una vez más se hará notar en un thriller que la verdad se ha posicionado de muy buena forma como un imprescindible para este 2021. Poco a poco vamos conociendo los detalles sobre lo que será su arribo a las pantallas, y lo que vendría a ser su actuación de la que siempre estamos acostumbrados a ver lo mejor.

A pesar de lo duro que ha sido el año 2020, por el parón debido a la pandemia del Covid-19 que ralentizado un sinfín de producciones, tanto directores como actores no se han quedado de brazos cruzados, porque la gente sigue demandando contenidos, y ahora más que nunca. Te vamos a contar con qué se quiere imponer Nicolas Cage en Prisoners of the Ghostland.