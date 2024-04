StardustColors es uno de los fabricantes más innovadores en el campo de la pintura coche y moto. Desde su creación en 2009, la empresa ha desarrollado numerosas soluciones de calidad profesional para pintar una carrocería, especialmente las pinturas Candy y las pinturas Camaleón. StardustColors, importante empresa del sector, es hoy en día el primer fabricante europeo de pinturas con efectos especiales.

Por ello, hoy tenemos el honor de entrevistar a William, responsable de StardustColors:

Hola William, ¿puede describirnos las principales innovaciones de StardustColors en estos últimos diez años que les han permitido ser líderes en Europa?

Buenos días y gracias por recibirnos. Desde el principio, el motor de nuestra creatividad ha sido la gran pasión por los colores y los efectos especiales. Al contar con colecciones de colores y de pigmentos procedentes de todo el mundo, hemos ampliado nuestra gama de colores, pero también hemos inventado y desarrollado nuevos efectos especiales aplicables no solo en el mundo del automóvil. También hemos exportado y hecho que estas gamas estén disponibles en otros campos en los que las pinturas con efectos especiales son muy apreciadas. Me refiero, por ejemplo, a la fabricación de frascos, la decoración y los escaparates, la arquitectura, los equipos y objetos, la seguridad de la señalización…

¿Cuál es el objetivo principal de su empresa? ¿Sus productos están destinados tanto para los profesionales como para los particulares?

No nos enfocamos en nadie en particular y no despreciamos a ningún cliente, estamos al servicio de todos. En la práctica, vendemos mitad y mitad entre las empresas de diferente tamaño y los particulares, aunque muchos de nuestros productos están reservados para un uso profesional. Es cierto, que para algunas gamas de productos especializados, nuestra intención es sin duda, enfocarnos en cierta categoría de clientes. Es el caso, por ejemplo, de la creación de una gama de pintura acrílica para aerógrafos destinados al modelismo de radiocontrol o, por ejemplo, una gama de pintura en aerosol para los ciclistas. Sin embargo, en general creamos efectos y pinturas por el placer y la necesidad de crear. Luego, presentamos estos productos en nuestros sitios web: los proponemos de cualquier manera y las personas interesadas nos contactan. Nosotros proponemos y los clientes disponen, según sus necesidades y sus proyectos.

¿Cuáles son las ventajas de las pinturas profesionales que desarrollan en comparación con el resto de productos que podemos encontrar en las grandes superficies o en una tienda de bricolaje?

Hay una gran diferencia en la calidad, la calidad intrínseca de los productos que determina su durabilidad, su agarre, e incluso, su facilidad para aplicarse. ¿Sabe que con un producto económico se suele terminar perdiendo tiempo y dinero? La mayoría de las veces, es mejor gastar un poco más en una buena pintura.

Está muy claro que en las grandes superficies no se propone ningún tipo de pintura de calidad. Por calidad, también se entiende la calidad del efecto visual y de los colores. En StardustColors, no trabajamos con el objetivo de ganar dinero a toda costa y hacer mucho volumen ni grandes cifras. Nosotros solo trabajamos por el placer de hacer productos de excepción. Siempre recibimos un retorno favorable de todos los clientes que confían en nosotros y optan por nuestros productos.

Si tiene que convencer a un particular para que pinte él mismo su coche o moto, en lugar de encargárselo a un pintor de carrocería profesional, ¿qué argumentos utilizará para convencerlo? Los pintores de carrocería tienen la costumbre de utilizar productos innovadores, ¿tanto como las pinturas con efectos especiales?

Es una buena pregunta y, además, solemos aconsejar a los clientes, tanto profesionales como particulares, dándoles nuestra opinión sobre la viabilidad y la coherencia de su proyecto. Siempre recomendamos elegir efectos eficaces y realistas, es decir, fácil de llevar a cabo.

En algunos casos, las pinturas y los efectos especiales pueden llegar a ser muy técnicos y difíciles de aplicar. Y en otros casos, pueden estar al alcance de cualquiera y aplicarlos con éxito. Cuando se puede dejar en manos de un profesional, el precio suele frenar en la realización de proyectos y desaparecen las ganas, por eso, proponemos pinturas en forma de aerosol, que son fáciles de aplicar y sin necesidad de instalaciones profesionales, se pueden aplicar directamente en el jardín o en el garaje. Y en muchos casos, se puede conseguir un acabado con una calidad comparable a la que realiza un profesional de la carrocería y de la pintura.

¿Las pinturas se fabrican en Europa? ¿De dónde proceden los productos utilizados en la fabricación de sus productos?

Todos nuestros productos se fabrican en Francia, en nuestra fábrica que se encuentra en el sur de Francia. Trabajamos principalmente con proveedores de productos químicos europeos y solemos recurrir a especialidades de pigmentos procedentes de todo el mundo, ¡desde Asia hasta Estados Unidos!

Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo porque fabricamos el 80 % de todos los productos que vendemos.

La empresa StardustColors cuenta, en su programa de investigación y desarrollo, con los desafíos contemporáneos, especialmente en la preservación de la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero y la huella de carbono. ¿Cómo se concretiza esto en sus innovaciones?

Sí, de hecho hace ya varios años, tomamos la iniciativa, aunque las normas sobre las pinturas especiales no nos obliguen. Cuando podemos, formulamos algunas de las pinturas con recetas acrílicas sin disolvente.

Desde 2023, hemos decido aumentar esta tendencia y nuestro gran proyecto es proponer toda nuestra gama con las fórmulas «hydro», respetando el medio ambiente, pero también los aplicadores.

Siempre nos preocupamos por respetar las normas, ya que son muy útiles. Recientemente hemos desarrollado nuevas purpurinas a base de materiales biodegradables, para así eliminar de nuestro catálogo, casi por completo, las purpurinas a base de microplásticos.

Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-3377

Continuemos con el tema del desarrollo sostenible. ¿Hablamos del interés de la pintura fosforescente en la señalización urbana?

Sí, quizás ya se ha notado, pero estamos muy pendientes de la sensibilidad y en constante escucha de nuestros clientes, pero también de nuestra época. Al observar las necesidades e intentar responder a ellas, implementamos nuevas innovaciones o incluso, nuevas invenciones.

En 2012, ya intentamos introducir a nivel local, nuestros equipos y nuestras pinturas fosforescentes, capaces de brillar por la noche. Pero a veces, nuestras ideas y nuestros gustos no encuentran una respuesta positiva por parte de nuestros clientes. Sin embargo, como es una buena idea, en 2023 hemos desarrollado una gama de pintura fosforescente para la señalización, proponiendo así una solución alternativa y útil en la actualidad con el aumento de los precios de la energía y el apagado de la iluminación urbana por la noche en muchas ciudades europeas.

¿Puede indicarnos los nuevos ámbitos hacia los que quieren enfocar sus innovaciones? ¿Quizás ya han empezado a desarrollar algunas gamas?

Actualmente, trabajamos en proyectos ambiciosos y apasionantes, siempre con las pinturas especiales y las pinturas que cambian de color. Desarrollamos esta pasión desde hace 15 años, tomando una nueva vía, la de las pinturas acrílicas arquitectónicas.

Ahora tenemos la intención de crear la primera, pero también la más amplia, carta de colores camaleones que existe. Entonces habrá que aplicar nuestra gran colección de pinturas que cambian de color en varios colores de fondo diferente.

Junto a este proyecto, seguimos la tendencia y el entusiasmo del mundo del ciclismo, un mundo amante de la personalización y de los colores especiales, en el que queremos contar con una parte dominante, otra parte de nuestra experiencia y todos los productos que proponemos.

¿Las pinturas son compatibles con todos los tipos de vehículos? Scooter, barco, quad…

Sí, totalmente. En realidad, cuando no se utiliza un barniz de carrocería, se utiliza lo más resistente. Hoy en día, los barnices acrílicos disueltos de poliuretano, que recubren nuestros automóviles, cuentan con un centenar de años de investigación en química. Se trata de productos extremadamente resistentes al sol, que no se amarillean ni se decoloran. Pero también son productos que se garantizan durante unos veinte años, si se aplican correctamente. De hecho, se puede pintar en cualquier soporte o cualquier material, siempre y cuando se haya preparado correctamente. Cuando se pinta un quad, una moto, una moto de agua, o incluso, una estatua, y se utilizan productos profesionales y de calidad respetando al detalle las técnicas de aplicación, entonces se puede pintar cualquier objeto, obtener magníficos colores y asegurarse de una excelente resistencia en el tiempo.

¿Proponen soluciones de revestimiento para las otras partes del vehículo, más allá de la carrocería? Llantas, salpicadero, chasis, caja de cambio, parachoques…

Sí, creo que tenemos soluciones para todo: imprimaciones, pinturas y acabados.

Tenemos una definición flexible y antichoque para, por ejemplo, los parachoques. Pero también tenemos una definición epoxi muy gruesa y súper resistente a la abrasión, para los volquetes, pero también para los chasis. En cuanto a los salpicaderos, sí, proponemos barnices con aditivos que crean texturas. También tenemos barnices que ofrecen acabados suaves, mates o incluso, que se parecen a la goma.