La contundente frase del Mono Burgos para defenderse de las críticas

El exportero argentino amansa la polémica de sus controvertidos comentarios sobre Lamine Yamal

Germán El Mono Burgos ha querido aclarar su postura sobre la polémica suscitada a raíz de un comentario suyo en los micrófonos de Movistar+ en el que decía de Lamine Yamal que «Si no le va bien, termina en un semáforo». El comentario fue interpretado como racista y se extendió como la pólvora por las redes sociales.

Como consecuencia del comentario en plena retransmisión, el FC Barcelona, el PSG y la propia UEFA mostraron su indignación e incluso jugadores y técnicos de ambos conjuntos se negaron a hablar ante los micrófonos de la plataforma de televisión, causando cierto pánico y llevando a Movistar+ a prescindir de los servicios como comentarista del exfutbolista de equipos como River Plate o Atlético de Madrid.

«A mí me llaman Mono Burgos. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado»

Ahora, y tras esas palabras, ha sido el Mono Burgos el que se ha sincerado, donde ha querido aclarar el sentido de sus polémicas palabras: «El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio», ha asegurado.

«A mí me llaman Mono. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado», rebatió. Este martes 16 de abril FC Barcelona y PSG vuelven a enfrentarse en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, y ya se ha comunicado que tanto los dos clubes como la UEFA han levantado el veto a la plataforma, que podrá volver a entrevistar futbolistas como suele ser habitual para las televisiones con derechos de la competición.

«Quería mandarle un halago»

Para el exportero argentino, hay un dato que mata el relato: «A mí me llaman Mono. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado», ha sentenciado. El Mono Burgos también ha comunicado que, tras el partido, se puso en contacto con el joven atacante del Barça, desvelando el contenido del mismo: «Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago», ha concluído.

Por último, el «Mono» señaló: «A mí me han tirado orín a los 19 años jugándome el descenso. ¿Qué iba a hacer? Me tuve que aguantar hasta que terminó el descanso. Ahí viene el humor. Yo no soy psicólogo, pero es mi defensa, el humor. ‘Por favor, insúltenme’, ese soy yo. A mi ha ayudado y me han gritado de todo». El Mono Burgos también ha contado que, al ver la enorme polémica que había levantado su comentario, llamó a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, para aclarar desde el primer momento su intención con el comentario.