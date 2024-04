El misterio de Penélope Cruz: De casarse en secreto en una isla a verse fabulosa a sus 49 años

El nombre de Penélope Cruz quedará siempre en la posteridad de España, dado que es la primera mujer en la historia del país en ganar un Premio Oscar a mejor actriz. Pero antes de ser una de las máximas exponentes en la escena debemos retroceder algunos años, algo que nos permitirá explicar mejor cómo fue que se impuso en la industria y luego dio el salto a Hollywood.

A diferencia de muchos famosos del rubro actoral, Penélope Cruz venía de una familia trabajadora y esquiva al mundo de la farándula. Su madre trabajaba en una peluquería, mientras que su padre hacía lo propio en una concesionaria de coches. Sin embargo, tanto ellas como sus dos hermanos son reconocidos por millones de personas: Mónica Cruz también actúa y Eduardo Cruz es cantante.

El mundo conoce a Penélope Cruz y ella al amor de su vida

El punto de inflexión lo tuvo a sus 15 años, luego de ver la película ¡Átame! de Pedro Almodóvar: Desde allí quiso dedicarse a la actuación. No solo estudió interpretación, sino que se anotó en el conservatorio de Madrid para aprender Ballet y baile de música Jazz. Su primera aparición la hizo en 1988 en un videoclip del grupo Mecano, mientras que en la televisión lo hizo dos años después. Desde allí todo iría en ascenso para Penélope Cruz, quien debutó en el cine a través de El laberinto griego.

Allí se consagro como una verdadera sex-symbol, lo que llamó la atención de grandes directores. Allí, dicho sea de paso, conoció a su actual esposo Javier Bardem, aunque en ese momento tomaron caminos distintos y luego la vida volvió a juntarlos. Belle Époque la llevó al estrellato total, en donde ese largometraje portugués ganó el el Oscar a Mejor Película Extranjera. Ella, en paralelo, siguió consiguiendo trabajos gracias a su talento y desembarcó en manos de Almodóvar, un suelo echo realidad.

Penélope Cruz se transforma en una estrella internacional y sigue más vigente que nunca

Carne trémula la hace coincidir con el afamado director y también con Javier Bardem. Ya instalada en el mercado español, salta al de Estados Unidos y debuta en Hollywood haciendo All the Pretty horses, junto a Matt Damon. Desde allí no paró durante casi 10 años hasta ganar el mencionado Oscar a mejor actriz: Fue gracias a su papel en en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Nuevamente rodó junto a su actual esposo y prácticamente desde allí es que se pusieron a salir hasta casarse en secreto.

Lo hizo en una isla de Las Bahamas perteneciente a Johnny Deep, tras tres años de noviazgo en 2010. Un año más tarde dio a luz por primera vez y tuvo a su hijo Leo, a quien luego le daría compañía con su hermana Luna, en 2013. Pese a todo esto y rozar los 50 años, se la ve espectacularmente hermosa. Su cuidado se debe, en parte, a la acupuntura cosmética.