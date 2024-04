Joana Sanz se defiende de los duros reproches por su actitud con Dani Alves

Joana Sanz habla sobre su situación y la salida de Dani Alves de prisión

Joana Sanz, la pareja de Dani Alves, está en el punto de mira ya que la salida de la cárcel de Dani Alves lo ha convertido en uno de los personajes más comentados y buscados en la actualidad. El exjugador del FC Barcelona, Sevilla y Pumas mexicano logró pagar la fianza de un millón de euros impuesta por el juez con la ayuda de su círculo más cercano, poniendo fin a su estancia en Can Brians. Desde entonces, muchas personas han expresado su opinión sobre estos acontecimientos.

La última persona en hacerlo ha sido su esposa, Joana Sanz. Desde que se conoció la sentencia firme contra el brasileño por violación, la única imagen compartida por la modelo en sus redes sociales fue una fotografía tomada de la mano de su esposo. La opinión de Sanz después de la liberación bajo fianza de Alves ha sido una de las más buscadas, y finalmente, la tinerfeña ha decidido romper su silencio a través de un vídeo en su perfil de Instagram.

La explicación de Joana Sanz sobre Dani Alves

«¡Es una maravilla trabajar con el aroma del océano! Quería aprovecharlo, ya que es mi día libre y estaré aquí trabajando durante toda la semana», explicaba Sanz mientras mostraba las vistas desde su habitación, en una población costera que no ha identificado. Fue entonces cuando la modelo compartió sus reflexiones sobre cómo han sido sus últimos días, sin entrar en detalles sobre la situación de Alves. Dejó claro que no tiene interés en recibir mensajes negativos.

«Quería agradecer a las personas que me han abrazado por la calle, que se me han acercado para darme palabras de cariño. Hay personas muy bonitas, que me quedo con eso, que es lo que me sigue manteniendo aquí en redes sociales, si no yo me sacaba todo. Porque, ¿para qué? Yo no soy masoquista como para estar recibiendo odio y, bueno, en fin… Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y trabajando, y en paz mental«, han sido sus palabras.

Los amigos y familiares celebran la salida de Alves

La esposa del exjugador se ha unido a otros miembros de la familia que se han expresado tras conocer la libertad bajo fianza. Lucía Alves, madre del futbolista, compartió hasta tres publicaciones diferentes para celebrar la liberación de su hijo. La primera de ellas incluía una fotografía del acusado con un amigo cercano, acompañada de la frase: «Amigos para siempre. Juntos hasta el infinito y más allá. Dios siempre manda«.

La última frase se repitió en la segunda publicación compartida por Lucía, esta vez con una fotografía de madre e hijo juntos: «Dios siempre manda. Te amo, hijo mío». En la tercera y última publicación, realizada horas después de que su hijo saliera de Can Brians, envió un mensaje con connotaciones religiosas para expresar su gratitud por la libertad de Dani Alves. Compartió la letra de la canción «Passa Lá em Casa Jesus», de Kailane Frauches.