Djokovic toca fondo en pleno regreso de Rafa Nadal

Djokovic afirma que ahora escoge con detalle y cuidado los torneos en los que juega

El inicio de temporada de Novak Djokovic no ha precisamente el mejor. El sábado pasado, el serbio se despidió del Masters 1000 de Montecarlo al caer en las semifinales contra Casper Ruud. Este traspié se sumó a su reciente derrota en Indian Wells, donde no logró avanzar más allá de la tercera ronda al perder contra el italiano Luca Nardi, quien ocupaba el puesto 123 en ese momento.

Además de estas dificultades en la cancha, Djokovic también anunció el fin de su relación laboral con Goran Ivanisevic, con quien había trabajado durante los últimos seis años y había cosechado 12 de sus 24 títulos de Grand Slam. Ivanisevic, al abordar los rumores sobre la ruptura, mencionó que la causa principal fue la saturación y la fatiga mutua: «La gente especula, pero nadie se aproxima a la realidad. No hay una razón única. La verdad es que nos cansamos uno del otro«, afirmó el técnico croata.

Novak Djokovic

Un inicio de año poco habitual

Los resultados de Novak Djokovic en lo que va del año 2024 no son particularmente alarmantes, al menos si se considera el estándar medio del circuito, destacando su llegada a las semifinales en el Abierto de Australia como punto de referencia. Sin embargo, si se examina detenidamente la trayectoria del tenista balcánico, este inicio de temporada resulta poco habitual.

De hecho, desde que logró su primera victoria en el circuito ATP en 2006 en Amersfoort (Países Bajos), esta es apenas la tercera vez que Djokovic alcanza el mes de abril sin haber conquistado ningún título en el año. En el año 2022, Djokovic optó por no participar en el Abierto de Australia y la gira norteamericana debido a su negativa a vacunarse contra el coronavirus, por lo que comenzó su temporada en mayo en el Masters 1000 de Roma. Solo ha debutado más tarde en una ocasión, en 2018, cuando en Wimbledon, tras meses de incertidumbre debido a problemas en el codo, logró un regreso triunfal.

El tenista ahora selecciona con cuidado sus torneos

El próximo torneo en el horizonte de Djokovic es el Mutua Madrid Open, siempre y cuando no se retire de la competición. En las últimas temporadas, Djokovic ha sido selectivo con su calendario, una tendencia importante a tener en cuenta. «Solo he jugado tres torneos este año, así que es normal esperar algunos altibajos, y esta temporada está siendo uno de ellos. Espero poder mejorar y construir a partir de aquí, porque he jugado un buen tenis. Hay aspectos positivos que sacar de este torneo, aunque ahora esté decepcionado por la derrota», comentó Djokovic.

El año pasado, en contraste, Djokovic acumuló 11 títulos, incluyendo tres Grand Slams y las ATP Finals, donde obtuvo su última victoria sobre un jugador del top-10 (Jannik Sinner). Sin embargo, en 2024, Djokovic aún no ha logrado despegar en la temporada, al menos hasta ahora, por lo que se espera que lo haga muy pronto.