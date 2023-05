El nuevo enfoque al mensaje evangélico de José María Sánchez Carrión en su libro ‘El Lenguaje de la Luz; El Código’

El Lenguaje de la Luz: El Código Jesús el Cristo destaca por su originalidad, como bien dice su autor, José María Sánchez Carrión, “el hecho de que esa originalidad, si bien deja en entredicho cuantas falsificaciones se han hecho del mensaje evangélico, no colisiona, no contradice y no se opone sino que complementa y realza todas las interpretaciones legítimas que se han hecho a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo de “la buena noticia””.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, un libro que hay que pararse a comprender. “Esta obra hay que entenderla, en superficie, como una especie de enorme galería o supermercado. Nadie puede de golpe adquirir y llevarse a su casa todo lo que hay en ella. Pero cada quien va a encontrar cada vez algo que es lo que está buscando para llenar su vida en el día a día. No es una obra para leerla de una tacada, y olvidarse de ella, sino para tenerla como un libro de cabecera y paladearla sorbito a sorbito. En profundidad, a su vez, la obra hay que entenderla como si se tratara de un manual de aprendizaje de un idioma extranjero, que paradójicamente, es el idioma de nuestra “nacionalidad olvidada y secuestrada”, la de ciudadanos libres y benévolos de un Universo divino e imperecedero”.

El propio José María reconoce que su inspiración viene de su propia convicción cristiana. “La devoción por la figura y el mensaje de Jesucristo, y el deseo de beberlo y darlo a beber de su fuente originaria, sin colorantes ni aditivos históricos, por muy nobles y saludables que ellos sean”.

Sinopsis

Los evangelios están escritos en un código oculto. Para descifrar ese código hay que ver el Evangelio bajo su propia Luz.

La expresión «verlo bajo su propia Luz» no es una expresión metafórica y poética, sino estrictamente científica y técnica. Esa luz es la Luz de Cristo, una luz distinta a la luz solar, mucho más real que ella, con unas propiedades sorprendentes, visible bajo determinadas circunstancias y eventualmente fotografiable a través de una técnica descubierta en el siglo XX por un extraordinario científico social francés. Pero ese descubrimiento ha permanecido, él mismo, oculto.

Al volver a leer el Evangelio bajo la Luz de Cristo, el código oculto que se revela tiene la capacidad de integrar en una perspectiva más amplia las distintas interpretaciones que han confrontado a las diferentes iglesias cristianas entre sí y a las otras religiones con el cristianismo; pero, sobre todo, posee la virtud, incluso, de despertar en el hombre y la mujer de la actualidad —adscritos o no a religión alguna— una expansión inusitada de la conciencia de sí y del universo, la conciencia misma que se necesita incorporar para resolver los problemas enormes de la Tierra y la humanidad de hoy en día.

Albert Einstein afirmó que lo genial no es dar respuestas nuevas a viejas preguntas, sino ser capaz de formular preguntas completamente nuevas.

El Lenguaje de la Luz: el Código Jesús el Cristo plantea interrogantes inéditos e impulsa a respuestas inauditas.

El Lenguaje de la Luz: El Código Jesús el Cristo es, ciertamente, un libro audaz, revelador, sorprendente y necesario.