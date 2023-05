Javier Lambán «rompe» la unidad del PSOE a dos semanas de las elecciones

Javier Lambán y el PSOE se convierten en tendencia. En este momento La crónica de una muerte anunciada de Gabriel Gracia Márquez, parece la mejor manera de describir el escenario político que vive el PSOE, las alianzas “estratégicas” de Pedro Sánchez empiezan a surtir efecto y en el peor momento, frente a las elecciones del próximo 28M.

Y es que al final el enfrentamiento en las próximas elecciones del 28M parece ser entre las filas internas del PSOE, ya que los llamados “Barones del PSOE” Page y Lambán empiezan a marcar territorio, por lo menos así lo ha dejado bastante claro Javier Lambán el día de ayer cuando anunciaba en sus redes sociales su posición frente a Bildu con estas palabras “Por mí, Bildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos”.

Un comentario que enardeció a los usuarios de las redes sociales que aprovecharon la oportunidad para hacer sus propias reflexiones sobre las consecuencias de las alianzas del PSOE de caras a las próximas elecciones.

“Ahora que hay elecciones y peligra la poltrona te das cuenta que son ETA, todavía recuerdo el atentado de la casa cuartel de Zaragoza y los niños que murieron. Son vuestros socios preferentes y has votado con ellos. Yo no olvido ni perdono. Que te vote Txapote”, “Lo tiene fácil, váyase del PSOE ya que choca con sus principios, pero es mejor patalear un poquito y seguir en mi puesto, que hipocresía”, “Pero antes estaba todo bien aunque Bildu sea dirigido por un terrorista condenado y ni arrepentido al que llamáis hombre de paz”, son algunos de los comentarios bastante “fuertes” de los usuarios hacia el dirigente político.

Pero Lambán ha ido mucho más allá del polémico mensaje en las redes sociales y en declaraciones recientes ha comentado que “El PSOE tiene 142 años de vida y se ha caracterizado siempre por ser un partido democrático, donde han coexistido maneras de ver la política, de ver España y de ver el partido distintas entre sí”.

Continua Lambán, “Hace unos cuantos años que en determinadas cuestiones, no en todas, yo pienso distinto que el presidente Sánchez, pero no quiere decir que no le respete; respeto democráticamente a todo el mundo”, “En el PSOE en este asunto estoy en minoría y lo acepto con deportividad”.

La otra cara del enfrentamiento del PSOE. El pronunciamiento de Lambán

Por mí, @ehbildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el @PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos — Javier Lambán (@JLambanM) May 11, 2023

Para nadie es un secreto que el PSOE tras las últimas elecciones regionales logro conservar el poder en Comunidades Autónomas importantes, Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y Asturias, un logro que parece no fue suficiente para la obtención de los objetivos planteados por el Gobierno de Sánchez, así que empezaron las llamadas alianzas o asociaciones parlamentarias con partidos políticos “polémicos” como ERC y EH Bildu, como una manera de garantizar la gobernabilidad.

Producto de estas alianzas parlamentarias a las que en su momento parece que ningún representante político se opuso, hoy presenciamos una de las mayores fracturas en el partido de Gobierno, una fractura hoy día tiene nombre y apellido, Emiliano García-Page Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y Javier Lambán, Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, ambas figuras importantes del PSOE que desde hace algunos meses vienen mostrando un “distanciamiento” de la línea política del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez.

El escenario político a nivel nacional ya parece complicado para el PSOE, pero con estas declaraciones de Lambán parece complicarse aún más para la Comunidad Autónoma de Aragón, quien hasta el momento había liderado un gobierno compacto, un gobierno que se ha caracterizado por desmarcarse de las políticas “incomodas” del Gobierno de Pedro Sánchez, pero Lambán parece bastante seguro de sus acciones y hasta el momento ha asumido todas las consecuencias.

Lo único cierto en esto este complejo escenario político lleno de alianzas estratégicas y distanciamientos también estratégicos y “convenientes” es que de acuerdo al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por Tezanos, los socialistas podrían mantenerse en el poder en muchas de las Comunidades Autónomas, aunque no en todas se visualiza el mismo panorama, ya que La Rioja y Aragón tienen un futuro incierto.

¿Los resultados de estos sondeos de opinión podrían estar impulsando este distanciamiento de algunos dirigentes políticos de las líneas políticas planteadas desde el PSOE? Esta y otras interrogantes podrían plantearse muchos españoles en este momento, pero hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y cuales serán las repercusiones políticas de estas estos pronunciamientos de Javier Lambán.

Todavía queda mucho para el 28M por lo que seguramente seguiremos siendo testigos de pronunciamientos “asombrosos” y actuales espectaculares por parte de los candidatos.