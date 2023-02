Qué fue de los protagonistas de la serie de los 80 tardíos, Salvados por la campana

¿Cuál es el argumento de “Salvados por la campana”?

«Salvados por la campana» cuenta la historia de seis adolescentes en la escuela secundaria Bayside en California, en los 80, donde se desarrolla la mayor parte de la acción. Y no te olvides de Max’s, la hamburguesería donde solían pasar el rato y compartir los chismes del día.

Durante cuatro temporadas, hemos estado obsesionados con los trajes de una pieza de Zack Morris, hemos admirado su amistad con Slater y Screech, hemos sido eclipsados ​​por Kelly Kapowski como Her Breasts, hemos escuchado con entusiasmo los chismes de Lisa Turtle y nos hemos perdido la perspectiva de la feminista Jessie Spano.

Pocos, excepto los verdaderos fanáticos, saben que la serie de los 80 ya era un derivado que generó la película «Morning, Miss Bliss», que a su vez generó dos películas, «Salvados por la campana: la escena hawaiana» (1992) y Salvados por Las campanas: Una boda en Las Vegas (1994), así como dos intentos más de repetir el éxito de sus predecesores con Saved by the Bell: College Days (1993) y Saved by the Bell: The New Generation (1993–2000).