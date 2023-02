La crisis de Gobierno de Pedro Sánchez: Maroto, Darias y ¿alguien más?

Debido a las elecciones autonómicas y municipales del presente 2023, Pedro Sánchez deberá acometer este año, sí o sí, una remodelación de su Consejo de Ministros para sustituir, como poco, a las actuales titulares de Industria y de Sanidad, Reyes Maroto (por Madrid) y Carolina Darias (alcaldía de las Palmas de Gran Canaria).

Una eventualidad ha generado gran expectación tanto entre las filas socialistas como en los socios de Gobierno, Unidas Podemos, respecto al alcance de dichos cambios, entendiendo la necesidad de dar un impulso al Ejecutivo en este año netamente electoral en el que tanto se juegan unos y otros.

Pero también es verdad que esto va más allá. El desgaste se extiende por la organización donde, entre cargos del complejo presidencial, en la sede de Ferraz, en las estructuras autonómicas, provinciales y locales. Y, desde luego, en nada ayudó a evitar el sufrimiento interno la actuación de Pedro Sánchez durante la pasada sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Pedro Sánchez tiene dos incendios que aún no sabe cómo apagar

En ello, el propio Pedro Sánchez había trasladado públicamente antes de Navidad su deseo de que ambas permanecieran al frente de sus departamentos hasta finales de abril de tal forma que conjugasen su rol de candidatas con el de ministras hasta que arrancara prácticamente la campaña electoral, pero la propia Darias le habría manifestado las dificultades de hacer frente a ambas responsabilidades y su deseo de dedicarse cuanto antes a la candidatura municipal.

La idea con la que trabaja el partido, según fuentes de su dirección, es que la crisis de Gobierno tendrá lugar en marzo, probablemente en la segunda mitad. Y en los dos departamentos afectados, Industria y Sanidad, que dirigen respectivamente Maroto y Darias, trabajan con una agenda de actos y proyectos que se acaba este mes de febrero.

Este, como tal, se presenta como un planteamiento que en el caso de Maroto, próximo cartel del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, no supone desajuste alguno, más allá de las decisiones sobre la estrategia electoral que el PSM, con Juan Lobato al frente, está adoptando sin contar con la titular de Industria.

Todavía no hay un nombre claro para el reemplazo de las ministras Darias y Maroto

Pero en el caso de Darias, es diferente no por otro motivo que porque la canaria ya ha desplegado su agenda en estos compases para hacer frente a la ya campaña electoral, lo que lo hace bastante más complicado de hacer de lo que podría verse con Maroto en Madrid.

¿Y quienes ocuparán los puestos de las ministras? Pues aún no hay mucho que podamos decir sobre la mesa: para el caso de Darias, casi todos los dedos señalan a Raquel Yotti, actual secretaria general de Investigación en el Ministerio de Ciencia, quien entre 2018 y 2021 ejerció como Directora General del Instituto de Salud Carlos III.

Sobre el recambio de Maroto hay menos consenso, donde aquí suenan nombres como los de Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización, y Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio.

Sánchez sigue respaldando a Irene Montero y la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’

Al mismo tiempo, y también con el conflicto de posiciones frente a la ley del ‘sólo sí es sí, Pedro Sánchez sigue respaldando a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el marco de la polémica por esta reforma, al tiempo que ha descartado una ruptura de la coalición que conforman el PSOE y Unidas Podemos.

«Sobre la ruptura, ya le digo que no. No se contempla. Al contrario, el Gobierno de coalición progresista continua», ha señalado Sánchez. Y es que la propia Montero reconocía la semana pasada que existe una «discrepancia política» a cuenta de la reforma, que no existía con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y aseguró que no se esperaba que el PSOE «volviera al modelo penal anterior» y que las negociaciones estaban paradas.

La titular de Justicia, por su parte, rechazó este último punto y respondió que «las negociaciones nunca se han roto». «Hemos cruzado distintas fórmulas para llegar a un acuerdo y ahora quienes están hablando son las fuerzas políticas porque estamos en otro espacio, el parlamentario», finalizó.