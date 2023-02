El AMB estrena su nueva web de transparencia con menos datos y dificultades para buscar información pública

La web de transparencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) destaca por no actualizar información relativa al gasto en publicidad o los viajes de los consejeros y altos cargos.

En las últimas semanas, se ha renovado y lo que a simple vista sería una web más clara, navegable y transparente, es en realidad todo lo contrario. Con la nueva actualización muchos de los datos se han eliminado o directamente son más difíciles de consultar, haciendo más complicada la búsqueda de la información pública.

Una de las promesas más importantes de Ada Colau y su partido, Barcelona en Comú, cuando entraron a la alcaldía de la ciudad de Barcelona y a la presidencia del AMB, fue mejorar la transparencia, así como dotar de más facilidades a los ciudadanos para consultar todos los movimientos de las administraciones.

Lo cierto es que, con el paso de los años, parece que esta simplicidad que prometían introducir en los portales de transparencia de las administraciones públicas controladas por ellos ha acabado por limitar información relevante a los ciudadanos.

La falta de información en el renovado portal de transparencia del AMB no es comparable con ninguna otra administración pública. Lo cierto es que más allá del nuevo diseño de la web, no hay datos nuevos relevantes que permitan la rendición cuentas completa de una institución del tamaño del AMB que maneja un presupuesto anual de más de 2.400 millones de euros.

Esto se ve claramente en el caso del gasto de dinero en campañas publicitarias, el gasto en viajes de los consejeros y altos cargos, las dietas de los altos cargos o las declaraciones patrimoniales, bienes e intereses, de los que se niegan a informar públicamente, justificándose con el código ético de la institución.

NI RASTRO DE LOS GASTOS EN VIAJES

Con la renovación en la página web, siendo de forma efectiva más un lavado de cara que una apuesta por la transparencia, el primer cambio que se aprecia es la eliminación de la publicación de los gastos en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos de los cargos electos y altos cargos de la administración.

Antes de que entrara en funcionamiento la nueva web, en el antiguo portal de transparencia se podían comprobar los gastos en viajes para los años 2019 y 2020, donde el gasto se situaba en los 70.000 y los 120.000 euros, respectivamente.

En la actualidad, estas cifras no son públicas ya que el Área Metropolitana de Barcelona especifica que “el Código Ético y de Conducta para los altos cargos del AMB y entidades vinculadas no prevé la publicación de los gastos en concepto de viajes, desplazamientos y alojamientos y, por tanto, esta información no se publica en el sitio web corporativo del AMB”.

Bajo esta misma premisa tampoco se ofrece información relativa a los obsequios recibidos por razón del cargo, las invitaciones a viajes, desplazamientos y alojamientos o las invitaciones a eventos, comidas y similares. Curiosamente, en el apartado 3.4 del código ético y de conducta del AMB, prohíbe que se produzcan todos estos actos, un extremo que en cualquier caso no se informa públicamente de ello.

AUMENTO EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Otra de las omisiones en la nueva web del AMB es la falta de información sobre sus campañas publicitarias. Pese a que la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a las administraciones a dar la información desglosada sobre el coste de las campañas de publicidad institucional, el AMB lleva desde 2016 sin actualizar estos datos, informando solamente del gasto entre los años 2011 a 2016.

Con la entrada de Ada Colau a la presidencia metropolitana en el año 2015, el gasto publicitario, desde que se tienen cifras desde 2011, se disparó un 577% hasta los 1.924.298 euros de ese año, cuando cuatro años atrás apenas se destinaron 345.182 euros por este concepto. En 2016, último año disponible, Colau redujo ligeramente el gasto en campañas publicitarias hasta los 1.643.798 euros.

Teóricamente, los principales objetivos con estas campañas publicitarias eran publicar reportajes sobre servicios, ayudas, proyectos del AMB, dar a conocer la labor del AMB en el mundo empresarial y en los gestores públicos e informar e invitar a la ciudadanía a tomar parte de los diferentes procesos participativos. Una realidad de la que se desconoce el coste para el contribuyente en los últimos seis años.

DECLARACIONES PATRIMONIALES

Otro de los datos no disponibles son las declaraciones de bienes y actividades de los cargos electos, altos cargos y personal directivo, escudándose el AMB únicamente en que esta información no es consultable mediante el sitio web y, por tanto, no cumple con los requisitos de publicación establecidos en la Ley 19/2014.

El único documento que se facilita en la página web es un certificado de la secretaría general del AMB sobre declaraciones de patrimonio, intereses, e incompatibilidades de los cargos electos y personal directivo, sin llegar a adjuntar bajo ningún concepto ningún documento anexo con las declaraciones correspondientes. De este modo, la administración metropolitana se limita a comunicar únicamente que las declaraciones patrimoniales se ajustan a la legalidad, con lo que el ciudadano solo le queda únicamente confiar en la buena fe del ente.

DIETAS DESPUBLICADAS

Finalmente, otro concepto que han eliminado es el de dietas e indemnizaciones : a pesar de estar reguladas por el Real decreto 462/2002, no constan en ningún apartado del AMB.

En este sentido, el ente metropolitano no publica los datos correspondientes a las dietas e indemnizaciones de los cargos electos y del personal directivo correspondientes a este último mandato. El AMB se limita a decir que “las cantidades percibidas con identificación de nombres, apellidos y cargos, y la cantidad prevista, no se puede consultar en el ejercicio en curso”.