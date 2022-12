Chantal Friebertshäuser se une a Moderna como Vicepresidenta Senior Comercial

/COMUNICAE/

En este nuevo rol será responsable de los esfuerzos comerciales en Europa, Oriente Medio y Canadá

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), una compañía biotecnológica pionera en terapias y vacunas de ARN mensajero (ARNm), ha anunciado hoy el nombramiento de Chantal Friebertshäuser como Vicepresidenta Senior Comercial para Europa, Oriente Medio y Canadá a partir del 1 de enero de 2023. La Sra. Friebertshäuser será responsable de los esfuerzos comerciales en Europa, Oriente Medio y Canadá, reportando a Arpa Garay, Directora Comercial de Moderna.

«Chantal cuenta con una amplia experiencia en la dirección de equipos globales y en la ampliación de organizaciones comerciales a nivel regional», declaró Arpa Garay, Directora Comercial de Moderna. «Su perspicacia, dinamismo y compromiso con los pacientes serán fundamentales a medida que nos introduzcamos en nuevos mercados y avancemos en nuestro enfoque de la medicina basado en plataformas. Después de haber trabajado con ella anteriormente, sé de primera mano que será una magnífica incorporación a la organización.»

La Sra. Friebertshäuser se une a Moderna desde Merck Sharp & Dohme (MSD), donde desempeñó una variedad de funciones de liderazgo comercial en el mercado y a nivel mundial a lo largo de 15 años, incluyendo su cargo más reciente de Vicepresidenta Senior de Salud Humana y Directora General de MSD Alemania. En este puesto, la Sra. Friebertshäuser era responsable de la Organización de Salud Humana de la empresa y también dirigía el Consejo Nacional de MSD, que reunía a líderes de los centros de Salud Humana, Salud Animal, Investigación y Fabricación de la organización. Otros cargos anteriores fueron los de responsable de la unidad de negocio de Alemania, responsable de acceso al mercado mundial, directora general de Austria y responsable comercial mundial de la franquicia de vacunas contra el VPH de la empresa. Antes de MSD, la Sra. Friebertshäuser ocupó durante 10 años diversos cargos en Eli Lilly.

«A lo largo de mi carrera, siempre he sentido una gran pasión por aportar soluciones empresariales que mejoren la vida de las personas y, al mismo tiempo, crear equipos diversos unidos por una misión común de gran impacto», afirmó Friebertshäuser. «Estoy encantada de unirme a Moderna y a la misión de transformar la medicina -y el mundo- a través de la promesa del ARNm y espero ampliar su presencia en Europa, Oriente Medio y Canadá.»

La Sra. Friebertshäuser tiene un Máster en Negocios Internacionales por la Escuela de Negocios ESC de Rennes, Francia. Trabajará en Suiza.

Acerca de Moderna

En los más de 10 años transcurridos desde su creación, Moderna ha pasado de ser una empresa en fase de investigación que desarrollaba programas en el campo del ARN mensajero (ARNm) a una empresa con una cartera clínica diversa de vacunas y terapias en siete modalidades, una amplia cartera de propiedad intelectual en áreas como el ARNm y la formulación de nanopartículas lipídicas, y una planta de fabricación integrada que permite la producción clínica y comercial a escala. Moderna mantiene alianzas con una amplia gama de colaboradores gubernamentales y comerciales nacionales y extranjeros. Más recientemente, las capacidades de Moderna se han unido para permitir el uso autorizado y la aprobación de una de las vacunas más tempranas y eficaces contra la pandemia COVID-19.

La plataforma de ARNm de Moderna se basa en avances continuos en la ciencia básica y aplicada del ARNm, la tecnología de liberación y la fabricación, y ha permitido el desarrollo de terapias y vacunas para enfermedades infecciosas, inmuno-oncología, enfermedades raras, enfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Moderna ha sido nombrada una de las principales empresas biofarmacéuticas por Science durante los últimos ocho años. Para más información, visitar www.modernatx.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, en su versión modificada, incluidas las relativas a: la contratación de Chantal Friebertshäuser como Vicepresidenta Senior Comercial para Europa, Oriente Medio y Canadá de Moderna. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el presente comunicado de prensa no constituyen promesas ni garantías, por lo que no debe confiarse indebidamente en ellas, ya que entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Moderna y podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas afirmaciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen aquellos otros riesgos e incertidumbres descritos bajo el título «Factores de Riesgo» en el Informe Anual más reciente de Moderna en el Formulario 10-K y en el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022, cada uno de ellos presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y en posteriores presentaciones realizadas por Moderna ante la SEC, que están disponibles en la página web de la SEC en www.sec.gov. Salvo en la medida en que lo exija la ley, Moderna rechaza cualquier intención o responsabilidad de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa en caso de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Moderna y se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa.

Fuente Comunicae