El nuevo disco de Luis Solomon ‘My Father’s Soul’

Luis Solomon es uno de los fundadores, en 1989, del grupo leonés de soul Solomones. Anteriormente, había formado parte, como trompetista y corista, de Damn Slow Blues Band. Es en Solomones donde comienza su andadura como cantante solista y compositor, una banda de soul y funky atípica en el panorama musical de la España de los años 90.

Su nombre es un tributo de admiración por el cantante de soul, Solomon Burke, al que años más tarde, en el año 2010, llegan a conocer y telonear en la sala Apolo de Barcelona. Con un repertorio donde combinan temas propios con versiones de clásicos del soul y del funky, realizan conciertos por toda la geografía nacional, siendo considerados como uno de los grupos punteros de este estilo en España. Han grabado 5 LPs, siendo editados y publicados 3 de ellos: El Brillo de tu Alma (Gal & Cia), ¡Hey, Ven! (JCK) y Soul, Love & Dance (Lobo Sapiens).

Desde el año 2010, Luis Solomon junto a su hermano Eddy Jazz actúan como Solomones Brothers, manteniendo la esencia del grupo Solomones, en un espectáculo que recoge la evolución de la música afroamericana desde el swing al funk, pasando por el rhytm & blues y el soul. My Father’s Soul es una obra musical y literaria que presenta en solitario a Luis Solomon. El álbum contiene 10 canciones y cada una de ellas forma un capítulo del libro que acompaña al CD, donde participan diversos autores que, inspirándose en cada canción, amplifican literariamente mediante relatos cortos y poemas el espíritu de la misma.

El álbum está compuesto íntegramente por Luis Solomon y ha sido acompañado, en su producción musical, por Miguel Ángel Fuertes (HT OTRAVEZ), quien se encarga de la mezcla y masterización del mismo. Iván Taca (batería y percusiones) y Juan Galiardo (piano, rhodes y hammond) son los otros músicos que han participado en la grabación.

El origen de esta obra es un tributo a Joselo Núñez, su padre, fallecido en 2018. Una persona muy cercana a la música y a las letras que influyó de forma decisiva en la formación musical y artística de sus hijos, siendo la principal fuente de inspiración en el proceso creativo de este álbum. El estilo de las canciones, como no podía ser de otra forma, se asienta en el soul, un soul cercano al góspel, con una base rítmica funk. Embebido todo ello en los recuerdos de un pasado feliz, en la nostalgia de esos viejos buenos tiempos que llenan de fuerza y acompañan para llenar de luz el presente.

Es un tributo también a la música soul, a esas grandes canciones que forman parte de la banda sonora de tantas y tantas personas. A la época dorada del “Soul de Filadelfia” de los años 70, con una clara deferencia hacia el estilo de Gumble & Huff. Mención especial entre los temas, para ese Deep Inside Of Me (My Mammy Blue), que Luis dedica a su madre con un guiño en el recuerdo al Mammy Blue de los Pop Tops. Es un tema lleno de soul con una base funk y una coda final góspel, que envuelve y anima a cantar.

Ese The Greatest Songs, un corte con cierto aire a Al Jarreau en su concepto melódico, que invita al baile de forma mesurada y se expande en la idea de la emoción que uno sigue sintiendo al escuchar las grandes canciones de siempre, esas que no pasan de moda, sino que forman parte de las vidas eternamente y llenan día a día de luz. O ese My Blessed Son, que lleva al soul más clásico, un 6/8 con fondo de hammond, donde Luis Solomon expresa el amor de un padre por su hijo, entregando su alma sin remilgos.

My Father’s Soul es una colección de canciones extraordinarias que se relacionan y forman parte de una unidad, sin grandes alardes técnicos, sin virtuosismos, con unas bases rítmicas muy bien aliñadas, con la instrumentación básica y con unos coros muy ad hoc. Luis Solomon ofrece sus variados registros vocales y sumerge en su pasión sin dobleces, con el objetivo cumplido de emocionar y hacer a las personas partícipes de sus sentimientos.

En su temática, My Father’s Soul también es una reivindicación sin complejos de la familia, el punto de partida donde Luis Solomon encuentra su máxima inspiración para seguir creando y disfrutando de la música. La herencia de una idea que nace en el amor de sus padres, que es el motor de su vida. Actualmente, el disco se puede escuchar ya en las principales plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, Deezer, etc.) y, el día 21 de diciembre saldrá a la luz en formato físico (Libro/CD). Una edición especial donde, aparte de las 10 canciones, se podrán degustar 15 relatos cortos y varios poemas de diferentes autores, que añaden un sabor literario y envuelven las canciones de Luis Solomon en su propia perspectiva.

El siguiente paso será la presentación en directo de este álbum, donde Luis Solomon irá acompañado de su banda de siempre, Solomones Soul Machine, en formato septeto. En el año 2023, realizará una gira recorriendo diversas ciudades de la geografía nacional e internacional, las contrataciones y el management correrán a cargo de la productora Ciento Volando. El contacto para contrataciones es: [email protected]