La multa de la DGT que te pondrán por aparcar de esta forma

Aparca correctamente y evita las multas de la DGT

Más allá de no aparcar tu coche en las zonas en las que directamente está prohibido hacerlo (carga y descarga, espacios reservados a personas con discapacidad, vados permanentes, etc.), puedes ser sancionado si dejas tu vehículo a una distancia demasiado cercana al coche (o coches) próximo. “¿Y cuál es la distancia mínima que debería dejar entre mi coche y el resto?”, te estarás preguntando. Pues la mala noticia (o buena, según se mire) es que no hay una distancia mínima establecida: es necesario aplicar el sentido común y dejar un hueco entre un coche y otro que permita maniobrar con cierto margen.