AI Business Congress, el evento de referencia sobre Inteligencia Artificial llega a Madrid

Llega la tercera edición de AI Business Congress al que asistirán empresas destacadas como es el caso de Orange, CaixaBank, Decathlon, La Liga Tech, SegurCaixa Adeslas, Cabify y Meta. Es uno de los eventos más importantes del momento y se celebró el 1 de diciembre. Se realizará de manera 100% presencial y tomará lugar en el Espacio Jorge Juan de Madrid.

Se la reconoce por el nombre de AI Business Congress 2022 y es uno de los eventos fundamentales de referencia en España con respecto a las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial aplicadas a los negocios. Otra empresas que estarán en el evento son Santalucia, AEDAS Homes, Aegon, Intrun, Ferrovial y Merck.

¿A quién va dirigido el AI Business Congress?

Este evento va dirigido a todos aquellos responsables de la Inteligencia Artificial y Big Data en las empresas nacionales y también internacionales. El objetivo es el de descubrir las tendencias que se están generando en el mercado con respecto a esta cuestión y también las novedades del sector.

El evento está organizado por Big Data Magazine y AI-Network contando con algunos de las figuras más esenciales dentro del panorama español con referencia a la Inteligencia Artificial. Además, ahora que ha pasado la pandemia se ha vuelto a un formato 100% presencial por lo que se ha escogido el Espacio Jorge Juan de Madrid para llevar a cabo el evento.

También hubo presencia de personajes institucionales como es el caso de Salvador Estevan que es el Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para aprovechar la congregación se realizó también el lanzamiento del II Mapa de Empresas de Inteligencia Artificial en España que ha sido realizado con la colaboración de Iberinform.

¿Qué mesas redondas se llevarán a cabo en el AI Business Congress?

En total, el AI Business Congress se organizó alrededor de tres mesas redondas en las que colaboraron diferentes figuras del panorama tecnológico.

La primera mesa se llamó Madurez en el uso de IA y Analítica Avanzada en diferentes sectores y estuvo formada por Francisco Escalona (Head of Artificial Intelligence and Data Science at Orange), Nuria Canal (Advanced Analytics Manager Global Data&Analytics Team Intrum), Néstor Álvaro (Head de Inteligencia Artificial en Santalucia) e Ignacio Bocos (Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo en CaixaBank).

El moderador de la mesa fue Manuel del Barrio (Co-Fundador y Head of Business en decide4AI).

La segunda mesa se llamó ¿Cómo ayuda la IA en la relación y la experiencia de los clientes con las marcas en los distintos canales y sectores de actividad? y estuvo formada por Jorge Valero, (Director de Aplicaciones y Data de AEDAS Homes), Santiago San Antonio (CDO de Aegon Seguros), Antonio López (CDO de Decathlon) y Milena Guerra (Head of Customer Intelligence & Analytics de LaLiga Tech).

El moderador de la mesa fue José Luis Delmas (Director Customer Experience, Insights and Analytics LATAM & Spain en MADISON).

La tercera mesa se llamó ¿Cómo resolver la escasez de talento en IA y Data? y estuvo formada por Clara Granados (Directora de Advanced Analytics en SegurCaixa Adeslas), Alberto González-Calero (VP of Data en Cabify), Marina Ruiz de Olano (Data Strategy Associate Director MSD Spain) y Lucía Flecha (Directora de Transformación Digital en Ferrovial y miembro de IndesIA).

El moderador fue Ronny Conde (Director de IA Aplicada en Kabel).

¿Qué ‘Keynotes’ hubo en el AI Business Congress?

El evento del AI Business Congress contó con un total de 4 keynotes empezando por la primera bajo el nombre de «Keynote 0: El Big Bang de la Era Ops» formada por María Luisa Paradinas (Directora de Desarrollo de Negocio en Innova-tsn). La segunda fue la «Keynote I: Soluciones en el campo de la AI para optimizar las inversiones publicitarias» formada por Alfonso Calatrava (Marketing Science Lead, Iberia en Meta) y Carlos Real (director de Consultoría de Artificial Intelligence & Data de Deloitte).

La tercera fue la «Keynote II: Gestionar la incertidumbre con datos de calidad» formada por Juan Ramón González (Presidente y Fundador de Aqtiva Data Technologies) y la tercera fue la «Keynote III: Cómo tomar decisiones éticas en los proyectos de Machine Learning» formada por Alejandro Llorente (Co-fundador y Data Scientist de PiperLab).

En el AI Business Congress hubo entrega de premios

El evento AI Business Congress tuvo como colofón una entrega de premios: la AI-Network Award, el Best Project Award y la AI-Youth Talent Awards.

Las entradas fueron totalmente gratuitas para los profesionales del sector que estuvieran interesados en todas las aplicaciones empresariales de la Inteligencia Artificial y de los Datos. Estas entradas fueron de libre acceso gracias a los siguiente patrocinadores: Deloitte, Mática Partners, Innova-tsn , PiperLab, decide4AI, Madison MKy Kabel , Altair y Snowflake.

Está claro que el mundo de la Inteligencia Artificial está avanzando a pasos agigantados y se percibe al ver el gran interés que están depositando las mayores empresas a nivel internacional.