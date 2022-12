Motivos por los que debes tener un seguro de hogar

Tener un seguro de hogar, seguro del coche, seguro de salud, tener un seguro en la actualidad es una necesidad, porque como dicen por ahí “es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo”.

Si compras una casa, es fundamental que adquieras un seguro de hogar, primero porque el comprar un inmueble significa una gran inversión y debes estar protegido ante cualquier eventualidad y segundo, en España y en muchos países del mundo es obligatorio tener un seguro de hogar cuando adquieres la vivienda a través de un préstamo hipotecario, porque la entidad financiera te exigirá el trámite, pero la adquisición de un seguro de hogar termina siendo en la mayoría de los casos una decisión personal.

Para muchos un seguro de hogar no es tan necesario, pero para otros significa una forma de ahorrar, ya que en el hogar, aunque no son tan frecuentes, siempre surgen averías, o simplemente acciones de mantenimiento preventivo que requiere atención y si contratas un buen seguro, seguro no tendrás ningún problema.

A continuación te contamos algunos motivos por los que deberías considerar tener un seguro de hogar.