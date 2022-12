Estos son los 20 alimentos más dañinos que puedes comer

Sandwiches de tienda

Vale, todos sabemos que los sandwiches no son buenos. Pero cenar alguno, de vez en cuando no está tan mal. Pero eso es si los hacemos nosotros mismos. Pero cuando compramos en una tienda un sandwich que ya está hecho, empaquetado, es mucho peor, puesto que no sabemos qué aditivos y conservantes tiene.

Y aunque sepamos cuáles son los componentes y los elementos de los sandwiches, no quiere decir que sean mucho más sanos. Así que lo mejor, si nos apetece tener un tentempié de medianoche, lo mejor es que lo hagamos nosotros mismos: y si es con pan integral y con pavo, mucho mejor.

Apúntatelo: nada de comprar sandwiches prefabricados y con conservantes.