El plan para sacar del Barcelona a Umtiti

El Barcelona hará lo posible por sacarlo

Ya el Barcelona se ha enfrascado en que Umtiti no tendrá lugar en el equipo. Esa es su realidad, y se la han comunicado al propio jugador con el fin de que no se haga falsas ilusiones de que regresará al club y tendrá chances de jugar, pues es algo que no sucederá.

A tal efecto, la tarea es sacarlo de la entidad. Para ello, están armando el plan para que defensor no vuelva más a la artillería culé.