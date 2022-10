Patatas rellenas: el plato original de Olot que se convertirá en tu favorito

Si te has deleitado con el sabor de unas patatas rellenas, pero piensas que no hay otra manera de prepararlas más allá de las que conoces como recetas tradicionales, es porque no has probado aún las deliciosas patatas rellenas de Olot.

Esta receta, con casi 80 años de antigüedad, es quizás una de las maneras menos conocidas de comer patatas, pero si de algo puedes estar seguro es que después de prepararlas con esta receta, no querrás comerlas de manera diferente.