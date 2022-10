Avatar, Pantera Negra y Black Adam: las últimas esperanzas de la taquilla

Si bien el 2022 ha significado una mejoría en los números de las salas de cine con respecto a dos años apocalípticos, como fueron el 2020 y 2021, las salas de cine siguen bastante lejos de volver a la normalidad. Con la taquilla española aún un 30% por debajo de lo que alcanzaba en la misma fecha en 2019, los cines ven pocas opciones de oxígeno para el resto del año.

Con pocos estrenos pensados para el gran público, y una temporada de premios que tendrán que competir compartir con las plataformas de streaming, parece que aún queda algo de camino para volver del todo a la normalidad, si es que se logra. Por tanto, es normal que tengan los ojos puestos en los pocos grandes estrenos que quedan para este año y que esperan les den algo de oxígeno de cara a un 2023 que no pinta demasiado mejor.

DISNEY CIERRA EL AÑO CON MARVEL Y AVATAR

Siendo Disney el estudio más grande del mundo, con diferencia, es normal que dos de sus estrenos faltantes sean los más esperados del cierre de este año. Por un lado, la secuela de ‘Pantera Negra’, que con el subtítulo de ‘Wakanda Por Siempre’, tendrá que demostrar la viabilidad de la franquicia tras la muerte de Chadwick Boseman, y luego James Cameron nos devolverá a Pandora con ‘Avatar la Forma del Agua’.

La secuela de ‘Pantera Negra’ es irónicamente una de las producciones más esperadas y también más complicadas para Marvel. No solo tuvieron que cambiar sus planes para el personaje por la muerte de Boseman, sino que la pandemia y las negativas de Letitia Wright, cuyo personaje es el protagonista de la secuela según los rumores, a recibir la vacuna contra el Covid dificultaron aún más el proceso.

A pesar de ello, el prospecto de una continuación de la historia de Wakanda sigue creando entusiasmo. Tampoco es una sorpresa, la primera Pantera Negra no solo fue todo un éxito de taquilla, sino que la cinta más exitosa con la crítica de todo el universo Marvel, sumando incluso una nominación al Óscar.

Ese entusiasmo es algo que podría ponerse en duda en el caso de la secuela de James Cameron. El cineasta, que en su corta filmografía cuenta con 3 de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos, presentará este diciembre ‘Avatar: el sentido del agua’. La esperada secuela ha tardado 15 años en producción. A pesar de ello, el reciente reestreno de la cinta ha demostrado que sigue generando interés del público, por lo que los cines seguramente estén atentos a sus números.

Lo malo es que Disney es uno de los estudios que más porcentaje de la entrada exigen a los cines, quedándose con cerca del 80% de la entrada en países como Estados Unidos. Por tanto, depender de la empresa del ratón no debe ser su situación favorita.

EL BLACK ADAM DE DC Y THE ROCK

Pero ‘Pantera Negra’ no es el único estreno superheroico que llegará a la gran pantalla antes que termine el año. Warner Brothers, via DC, tendrá a su Black Adam en las salas antes del fin de mes. Es el gran estreno para abrir el otoño y la combinación entre el universo DC y una estrella de la talla de Dwayne Johnsson debería alcanzar para llenar las salas, aun si no interpreta un personaje tan conocido.

La cinta, además, parece contar con el retorno del Superman de Henry Cavil y con composiciones de John Williams, compositor de la banda sonora del Superman de los 80, y de Danny Ellfman, autor de la música del Batman de Tim Burton, es evidente que apuntará más a la nostalgia que las últimas cintas del estudio.

TEMPORADA DE PREMIOS DIVIDIDA ENTRE TAQUILLA Y PLATAFORMAS

Parte del problema que tendrán que enfrentar los cines es no todos los estrenos de la temporada de premios pasaran por las salas. Ya pasó con ‘Blonde’ de Andrew Dominik, estreno exclusivo de Netflix, y parece que aún pasara este año, aunque no de forma tan radical como los últimos dos.

Lo cierto es que el gigante del streaming no tiene un contendiente al Óscar tan evidente como lo fue ‘El Poder del perro’ de Jane Campion, y otros estudios parecen más dispuestos a pasar por la gran pantalla. Casos como ‘Emancipación’ de Will Smith, que espera volver a la ceremonia por la puerta grande, tras cachetear a Chris Rock, que estrena en Apple+, pero pasará por las salas por bastante más tiempo que el necesario para conseguir una nominación.

Las grandes dudas son ‘Glass Onion’ la secuela de ‘Puñales por la espalda’ de Ryan Johnson y ‘Bardo’ de Iñarritu, dos películas de Netflix que podría pasar por las salas no solo para que la plataforma compita por un Oscar sino para que reciba ingresos como casa productora.