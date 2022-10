Trucos para aumentar la vida de la batería de tu portátil

Mantener el área de trabajo con una buena temperatura, te puede ayudar a aumentar la vida de la batería de tu portátil

Mantener el área de trabajo con una buena temperatura

La temperatura es una de las principales causas de deterioro de la batería del portátil, sobre todo cuando no son estables en el espacio donde la usamos, por esta razón debes estar pendiente de la temperatura de la batería para que no alcance temperaturas elevadas. Los expertos recomiendan no permitir que la batería del portátil se sobrecaliente, porque el calor es el enemigo número del litio, principal elemento de las baterías actualmente.