El Diseño Humano puede cambiarte la vida y aquí te explicamos cómo

El Diseño Humano es una nueva herramienta de autoconocimiento que te dejará con la boca abierta. Conocer tu Carta de Diseño Humano puede suponer un antes y un después en tu vida y en la forma en la que te gestionas y te comunicas.

Te va a ayudar a tomar mejores decisiones, empezar a tener relaciones sanas con los demás y descubrir tus verdaderos dones y habilidades, entre otras cosas.

Veamos qué es el Diseño Humano, cómo funciona y dónde puedes generar tu carta de Diseño Humano para empezar a ponerlo en práctica en tu día a día.

¿Qué es el Diseño Humano?

El Diseño Humano (o Human Design) es un manual sobre ti, sobre cómo funcionas, cómo te comunicas, cómo te relacionas, cómo piensas, etc. Es una mezcla de distintas ciencias como la Astrología, la Física Cuántica, la Genética, el sistema de Chakras, la Cábala y el I Ching.

Cada persona tiene su propio Diseño Humano y esto lo hace único y especial. No hay dos cartas iguales. ¿Cuántas veces te has comparado con otros? ¿Cuántas veces has sentido que nadie te comprende? Conocer tu Diseño Humano te ayudará a respetar quien eres en realidad y la forma en la que te relacionas con el resto de personas.

Existen 4 Tipos de Diseño Humano y cada uno de estos tipos tiene una estrategia diferente a la hora de afrontar la vida y atraer las oportunidades correctas.

Los 4 Tipos de Diseño Humano

El Generador

Son un 70% de la población y su estrategia es esperar para responder. Necesitan amar su trabajo y disfrutar de verdad de lo que hagan cada día de su vida. Si no, se sentirán frustrados y agotados. Tienen muchísima energía creativa y un aura que funciona como un imán, atrayendo muchas oportunidades y estímulos a los que responder.

El Proyector

Son un 20% de la población y su estrategia es esperar a ser reconocidos e invitados. Están aquí para hacer de guías y consejeros para los demás Tipos de Diseño Humano. Necesitan sentirse reconocidos e invitados para sentir el éxito. Si no reciben este reconocimiento, se sentirán amargados. Tienen grandes capacidades para dirigir y liderar a las demás personas.

El Manifestador

Son un 9% de la población y su estrategia es informar antes de tomar acción. Son los que ponen en marcha la energía, los iniciadores del mundo. Se encargan de poner la energía en movimiento y pasar a la acción antes que el resto de Tipos en Diseño Humano. Necesitan poder expresarse y manifestar libremente, sino se sentirán rabiosos e impotentes.

El Reflector

Son un 1% de la población y su estrategia es esperar un ciclo lunar completo de 28 días. Son los Tipos más especiales en Diseño Humano ya que son la minoría de las personas, pero su papel es muy importante en la sociedad. Están aquí para observar y reflejar el entorno, para enseñarnos lo que funciona y lo que no en la sociedad.

La Carta de Diseño Humano

La Carta de Diseño Humano (o Carta de Rave) es lo primero que necesitas para empezar a conocer tu propio Diseño Humano. Tan solo necesitarás tener a mano tu fecha de nacimiento, lugar y hora lo más exacta posible.

Esta Carta de Diseño Humano que acabas de generar eres tú, tu huella energética. Es una representación de tu energía, tus dones, talentos, comunicación, etc.

Es quién eres en realidad, la forma en la que puedes afrontar las situaciones, la manera en la que puedes atraer mejores oportunidades a tu vida y una guía que te ayudará a tomar mejores decisiones a partir de ahora.

