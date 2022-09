Utilizar la realidad virtual y aumentada en los eventos virtuales para fomentar la participación y mejorar los eventos de las empresas

En la industria de la organización de eventos virtuales, la realidad aumentada y virtual han encontrado una gran oportunidad para incrementar la experiencia interactiva de los asistentes, ofreciendo alternativas innovadoras.

Pixel Dreams crea mundos virtuales a medida e inspirados en el sector de actividad de la empresa con el objeto de impresionar a la audiencia durante un evento. Cualquier tipo de evento puede ser virtualizado. Existen diferentes formatos y siempre dependiendo del objetivo establecido en la comunicación, tanto si está orientado a empresas como a particulares.

Después del lanzamiento del famoso videojuego “Pokémon Go”, la realidad aumentada vivió un momento de apogeo entre los usuarios, convirtiéndose en una herramienta para integrar el mundo virtual en un entorno físico. Gracias a esta amplia acogida, empresas de todos los sectores reconocieron el increíble potencial que tiene esta tecnología para promocionar productos o exponer servicios, por lo que no dudaron en utilizarlo para sus propios fines comerciales.

Para Pixel Dreams, la realidad virtual y aumentada jugarán un papel importante en el desarrollo de los eventos, sobre todo porque brindan experiencias mucho más impactantes, entretenidas e inolvidables.

Plató virtual con hologramas

El plató virtual es el producto estrella por excelencia de los eventos virtuales. Pixel Dreams dispone de varios formatos de platós que se pueden adaptar y personalizar con la imagen corporativa de la empresa. Un programa informático permite al cliente convertir su entorno corporativo en un espacio virtual y gestionar el contenido que se va a visualizar además de los tiempos de cada presentación.

Sobre el plató virtual emergen modelos 3D, a modo de hologramas, que facilitan la comprensión del servicio o productos de los clientes generando un wow effect.

Estos eventos pueden seguirse mediante gafas de realidad virtual o mixta, combinando elementos computarizados con objetos y espacios del mundo real. Los elementos virtualizados ayudan a los asistentes a entender las partes de un producto cuyo lanzamiento aún no se ha programado y a interactuar con personas que no se encuentran presentes en el salón de convenciones. Con el uso de la realidad aumentada y virtual, muchos costes de organización pueden disminuirse o incluso eliminarse; dietas, desplazamientos, materiales, etc. Incluso las personas, que se encuentren desde su casa pueden interactuar con los asistentes a través de avatares 3D.