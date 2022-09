Actualidad del mercado inmobiliario en Vigo

Posteriormente a la crisis ocasionada por el COVID-19 y pese a la inflación, el mercado inmobiliario en Vigo y provincia crece y se afianza con cifras de compraventa que permiten que el sector vuelva a datos incluso previos a la crisis internacional del 2008. Durante el primer semestre de 2022, se vendieron en total 1.275 viviendas unifamiliares en toda la provincia de Vigo, manteniéndose una media de 2.000 euros el metro cuadrado.

Cifras positivas en el mercado inmobiliario en Vigo

De acuerdo a los datos que fueron aportados por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (FEGEIN), el número de viviendas unifamiliares vendidas en toda la provincia llegó a 1.275. Este número solamente es superado por el nivel de ventas de A Coruña, que alcanzó las 1.452. En lo que respecta al total de Galicia, se han vendido en ese primer semestre 3.556 viviendas unifamiliares.

Estas cifras, explican los especialistas, permiten dar cuenta de una renovada salud en el sector inmobiliario, especialmente si se tiene en cuenta el número de chalés vendidos, tanto nuevos como usados. Otro dato que se destaca es que, hoy, en la provincia se estima que existen unos 3.200 chalés individuales o pareados que están a la venta, lo cual es un número mucho más elevado que en otras localidades.

Las razones de este crecimiento

Después de más de dos años de crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus y las distintas medidas de distanciamiento, muchas personas y familias han tomado la decisión de salir de los pisos y las viviendas más céntricas para poder acceder a espacios con acceso a jardines y patios. Este es un patrón que se ha ido repitiendo en las ciudades alrededor de todo el mundo, donde ante el encierro las personas comenzaron a buscar alternativas para “salir de los hogares” sin la necesidad de exponerse a los contagios. Esta tendencia es lo que ha llevado a que muchas personas empiecen a buscar viviendas unifamiliares o pareadas en Vigo.

No obstante, esta no es la única razón. Además de las viviendas unifamiliares, explican desde FEGEIN que el primer semestre del año ha logrado superar el nivel de compraventas del primer semestre del 2009. Esto da al mercado inmobiliario de Galicia números similares a los obtenidos previamente a la crisis internacional de 2008 y que no se habían visto en la última década. El total de las operaciones de compraventa en Vigo y provincia, además, alcanzó las 3.768.

Por su parte, en lo que respecta a los precios se calcula el precio medio del metro cuadrado en los 1.975 euros en Galicia para chalés nuevos y usados, lo que representa también precios competitivos para el sector, motivando a las personas a realizar operaciones en la zona.

