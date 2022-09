La Generalitat de Cataluña dice que cuentan con monitores suficientes para las actividades de tarde en los colegios

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defendido este lunes, en el inicio de curso escolar, que cuentan con los monitores suficientes para cubrir las actividades de ocio por las tardes durante el mes de septiembre y que “se irá ajustando” cualquier situación que se pueda producir. Tras una visita junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a una guardería de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha afirmado que se ha destinado una partida de 12 millones de euros, 8 millones para la escuela pública y 4 para la concertada de cara a estas actividades de ocio educativo.

Cambray ha señalado que se han firmado contratos por parte de las escuelas públicas para este monitoreo de tarde –provocado por la jornada intensiva de este mes en las escuelas catalanas– con la previsión de que “se puedan quedar la gran mayoría de niños” a estas actividades, aunque no será hasta hoy cuando conozcan cuantos alumnos se quedan a este ocio educativo gratuito. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subrayado que la escuela es un “pilar de la cohesión social”, y ha agradecido el trabajo de los profesionales educativos, así como la disposición a la negociación de los sindicatos que acabó con el acuerdo que desconvocó las huelgas previstas este mes.

Entre las novedades que ha apuntado Aragonès de cara a este curso está la gratuidad del P2 en la escuela pública, en una apuesta por “romper barreras” y garantizar que cuestiones socioeconómicas no impidan , en su voluntad de avanzar hacia la gratuidad de la etapa 0-3 en esta legislatura.

Aragonès ha defendido el avance del curso escolar por motivos pedagógicos, una cuestión que también ha subrayado el conseller Cambray señalando que se evaluará durante estas semanas y, sobre todo, el mes de octubre de cara a tomar las mejores decisiones de futuro. A estas novedades, Cambray ha añadido que se inicia el curso sin medidas sanitarias provocadas por el coronavirus, una reducción de ratios en P3 a 20 y ha vuelto a incidir en que será la legislatura de la FP.

LENGUAS

Sobre el 25% de castellano, Aragonès ha subrayado que este curso no habrá porcentajes obligatorios de castellano en las escuelas, y ha remarcado que los alumnos salen plenamente competentes al acabar cuarto de ESO tanto en castellano como en catalán. Aragonès ha subrayado que “los porcentajes no sirven, los porcentajes homogéneos no tienen ningún sentido”, y ha afirmado que se está aplicando la ley vigente tras la aprobación del decreto que fija la inaplicación de porcentajes. Cambray ha destacado que se trata del primer curso desde 2015 que se inicia sin que “ningún aula catalana aplicará porcentaje de lenguas” de forma obligatoria.