‘Lazos de Sangre’: fecha de estreno y novedades de la nueva temporada

‘Lazos de Sangre’, el programa biográfico, nació como una apuesta veraniega, y va ya por su quinta temporada, que empezarán a emitir desde septiembre de este mismo año. De hecho, TVE ya ha comenzado a promocionar esta baza de entrenamiento que tendrán para los próximos meses. Por méritos propios, este programa se ha ganado por ascender a la temporada regular como una de las principales apuestas que tiene esta TV pública.

‘Lazos de sangre’: quinta temporada

Esta quinta temporada de ‘Lazos de sangre’ seguirá conducido por Boris Izaguirre, pero llegará a la parrilla de la 1 con nuevos personajes aún por desvelar. Así lo ha anunciado la propia cadena en sus pantallas, de momento con una pequeña promo en la que solo aparece el logo y la sintonía del mismo. El programa nació en el año 2018 como una de las principales ofertas veraniegas que tenía La 1 para los meses de julio y agosto. Ese gran rendimiento que tuvo la primera temporada (13,1% y más de un millón y medio de espectadores) se tradujo en una gran renovación para la segunda tanda de ochos capítulos que se emitieron en 2019, también durante el verano.

El éxito ascendente del programa

Después de esto llegó la tercera temporada de ‘Lazos de Sangre’, que tuvo hasta 15 entregas en los meses de verano de 2020, y la cuarta, que llegó hasta las 17 y se emitió finalmente desde verano hasta diciembre de 2021, compartiendo ya parrilla con las apuestas del otoño de la cadena. El éxito terminaría de despegar en 2022, cuando la propia cadena ha decidido directamente convertir el programa en una de sus mejores bazas de la temporada alta y programar los nuevos episodios desde septiembre. Las otras ofertas de la TV pública que más se esperan para este nuevo curso son ‘Masterchef Celebrity 7’ y la serie ‘Fuerza de paz’, que también se están empezando a promocionar.

La sorpresa de ‘Lazos de sangre’ a Boris

Cuando Boris Izaguirre, principal conductor de ‘Lazos de sangre’ cumplió 56, el programa le hizo un peculiar regalo musical al presentador. Después de repasar los mejores éxitos en la carrera del Dúo Dinámico con amigos y compañeros de profesió, el programa le giró el foco solo para él para darle el regalo. Izaguirre dio paso a la sorpresa final de la noche, sin saber que el destinatario iba a ser él. Justo en ese momento apareció en el plató un miembro del equipo con una tremenda caja con dos globos con el número 56, haciendo referencia directa a los años que el presentador del programa estaba cumpliendo ese 29 de septiembre.

La reacción de Boris al regalo

¡Oh, wow, pero por Dios!, exclamó Boris, que no se esperaba para nada ese cierre del programa de ‘Lazos de sangre’ de aquel día. Seguidamente, y con la inestimable ayuda de Ramoncín, procedió a abrir su regalo. Dentro de esa caja no había una gran tarta, sino el saxofonista Inoidel González, quien quiso dedicarle una melodía a modo de final de fiesta para acabar el programa. “Millones de gracias” comentó el presentador mientras que recibía el aplauso de todos sus colaboradores. Para poner un último broche final, Karina y Sole Giménez, que estaban presentes ese día en el debate, acabaron dedicándole un fragmento de su éxito ‘Quisiera ser’. Además, durante ese mismo programa, ‘Lazos de Sangre’, que fue ese día visto por más de 1 millón de personas en TVE, desvelaron hasta ocho curiosidades que no muchos conocían acerca de este mítico dúo musical que forman Manuel de la Calva y Ramón Arcusa.

Las ocho curiosidades desveladas por ‘Lazos de Sangre’

El tema ‘Resistiré’, la canción que se ha convertido en el himno del confinamiento, fue un éxito hace algunos años gracias a que Almodóvar la incluyera en su película Átame por 500.000 pesetas. También, en los años 60, eran los únicos cantantes del país que tenían una revista semanal solo y exclusivamente para ellos. Se llamaba ‘Confidencias del Dúo Dinámico’ y se podía comprar en el quiosco. Otra de ellas es que ‘Amor de verano’ es una de las canciones más míticas a raíz de que sonara en el último capítulo de la mítica serie ‘Verano Azul’. Otro de los que quiso desvelar ‘Lazos de Sangre0 fue que ellos estuvieron apunto de romper la formación musical porque se enamoraron de la misma chica, que era una de las bailarinas que les solía acompañar en todas sus actuaciones.

Ramón Arcusa finalmente se acabó casando con Shura Hall, a la que terminó conociendo durante la grabación de la película ‘Búsqueme a esa chica’ en la que aparecían con Marisol. Manolo de la Calva también pudo crear su propia familia con Mirna Carvajal, y posteriormente tuvieron dos hijos. Una de ellas es Vicky, que terminó siguiendo los pasos de su padre e interpretó algunas canciones infantiles. Cuando se retiraron, Manolo fue la voz de ‘Los pitufos’. Estas son algunas de las curiosidades que acabaron desvelando durante aquel programa de ‘Lazos de Sangre’.